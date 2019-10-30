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Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
Ей наступает на пятки красавица из хабаровского «Амура»
В социальных сетях появился рейтинг самых красивых черлидерш Контенентальной хоккейной лиги. Его автор признает, что «очень трудно на самом деле было составлять этот топ, так как все девушки очень красивые и талантливые в своём деле».
5.Юлия Демидович
Открывает наш Топ Юлия Демидович, черлидерша Новосибирского хоккейного клуба "Сибирь". Сейчас Юлии 22 года и она капитан и тренер шоу-команды Dolls, команда в которую Юлия пришла 7 лет назад. Она увидела выступления девочек на хоккейном матче и загорелась выступать вмести с ними. Вскоре после чего начала искать информацию по поводу вступления в группу ну, а дальше после попадания всё пошло только в наилучшую сторону. Соревнования, регулярные тренировки и выступления перед зрителями, Юлия получила, то чего так давно хотела. По словам Юлии у них очень слаженная и хорошая команда, которая понимает друг друга.
4.Дарья Геева
Идём дальше и тут ситуация уже становится горячей - на это место поставили черлидершу из хоккейного клуба "Амур" Дарью Гееву. Дарье 21 год она пришла в команду ещё в октябре 2015 года и сразу хорошо себя зарекомендовала, как отличными танцами и красивой внешностью и фигурой, которая так нравится зрителям. Другими увлечениями Дарьи кроме танцев, является художественная школа, которую она раньше посещала, модельное агентство, а также имеет в наличии пять сертификатов лингвистической школы. У Дарьи прекрасные формы тела и отличный танец,который достигнут путём долгих тренировок.
3.Ульяна Тригубчак
Подбираемся всё ближе к первому месту и на этот раз бывшая к сожалению черлидерша из хоккейного клуба «Салават Юлаев», но упомянуть в этом топе было бы преступлением. Она была капитаном и настоящим лидером группы Ice-girl и была известа не только как черлидер, но и как журналистка и модель. Сейчас Ульяна перешла в профессиональный хоккейный клуб «Агидель» и очень счастлива, что стала частью новой для себя команды. В её instagram 55+ тыс. подписчиков и много горячий фото с её прекрасной фигурой.
2.Мария Гладкова
Медленно, но верно подбираемся к первому месту и "серебро" в это непростом для меня топе я решил отдать Марии Гладковой из группы поддержки ХК "Адмирал". Маша является капитаном и безоговорочным лидер команды, которая всегда поддержит, если что то вдруг у кого-то не получается. На её instagram подписано +6 тыс. подписчиков с которыми она делится своими прекрасными фотографиями из личной жизни и фотографиями и историями с выступлений.
1.Виктория Габова
Ну вот мы и подобрались к первому месту и тут среди такой сильной конкуренции я всё-таки решил поставить Викторию Габову из группы поддержки ХК "Авангард". Со своей командой "Черри" Виктория в голосовании на самую яркую группу заняла 1 место в котором участвую 11 девушек. У Виктории прекрасные формы и красивая внешность, которая просто не может не радовать зрителей.В своём instagram она делится фотографиями с выступлений и различными местами отдыха в хоккейное межсезонье,а также ведёт свой instagram.
Фото из instagram.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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