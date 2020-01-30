Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартаку-Приморье" не хватало агрессии
Но приморская команда сумела перестроиться, и обыграть тяжелого соперника
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 29 января. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 96:93 (25:24, 21:28, 23:19, 27:22)
«Спартак-Приморье»: Шелекето – 19 очков (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Митчелл – 16 (2 подбора, 6 передач), Курцевич – 15 (1 подбор), Зверков – 12 (3 подбора, 1 блокшот), Захаров – 10 (6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Писклов – 10 (2 подбора, 1 передача), Колюшкин – 7 (1 передача), Щербенев – 6 (3 передачи), Вздыхалкин – 1 (3 подбора, 2 передачи).
«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Иванов – 19 очков, Левшин – 18 (4 подбора), Кирдячкин – 12, Карпенков – 11 (4 подбора), Заряжко – 10 (4 передачи), Ключников – 9.
В составе гостей на паркет вышло три бывших спартаковцев - КЛЮЧНИКОВ, ЗАРЯЖКО и КИРДЯЧКИН. У хозяев второй матч из-за травмы спины пропускал сенегальский легионер ДЖИТТЕ.
«Спартак-Приморье» после двух домашних побед – над «Уралмашем» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» вновь вышел на первое место в Суперлиге.
Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Две тотально разные половины в плане настроя. В первой половине нам не хватало агрессии, как в защите, как и в нападении. Если посмотреть, количество наших фолов было практически в два раза меньше, чем на нас. Соперник просто задавал тон. А во второй половине мы проснулись, и все сразу поменялось. Не скажу, что поменялось кардинально, но мы вошли в игру, бились. Команда из Ревды это почувствовала, начала забивать тяжелые мячи, начала доминировать под щитом, но все-таки нам удалось дотерпеть, получилось забить в нужный момент, отзащищаться. За вторую половину спасибо команде! Смогли перестроиться.
5 и 8 февраля «Спартак-Приморье» проведет гостевые матчи в Химках и Москве против «Химки-Подмосковье» и МБА соответственно, а на домашней площадке болельщики увидят приморскую команду 20 и 23 февраля.
БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл на домашней арене «Уралмаш» (Екатеринбург) 77:57.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье».
Новости партнеров
Новости тематики
- "Спартаку-Приморье" не хватало агрессии
- Чемпионат мира, который пройдет во Владивостоке, презентовали в Давосе
- Владивостоку пообещали большую зачистку
- Бывший тренер "Луча" возглавил "Текстильщик"
- "Спартак-Приморье" проиграл своему бывшему главному тренеру
- Решение о банкротстве АФК "Луч" удалось перенести на середину февраля 2020 года
- Неудержимый "Спартак-Приморье"
- Футбольный "Луч" в 2019 году получил более 190 млн рублей только от края
- "Спартак-Приморье" сделал невозможное
- "Спартак-Приморье" продолжает победную серию
Новости раздела
- "Спартаку-Приморье" не хватало агрессии
- Чемпионат мира, который пройдет во Владивостоке, презентовали в Давосе
- Владивостоку пообещали большую зачистку
- Бывший тренер "Луча" возглавил "Текстильщик"
- "Спартак-Приморье" проиграл своему бывшему главному тренеру
- Решение о банкротстве АФК "Луч" удалось перенести на середину февраля 2020 года
- Участники форума молодежных общественных объединений Приморье сели за гобаны
- Неудержимый "Спартак-Приморье"
- Футбольный "Луч" в 2019 году получил более 190 млн рублей только от края
- "Спартак-Приморье" сделал невозможное
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из Москвы во Владивосток на поезде с комфортом
- Более 600 рабочих мест создал резидент ТОР "Южная Якутия"
- На Чукотке "Академик Ломоносов" выдал первые 10 млн кВт•ч электроэнергии
- Комсомольский-на-Амуре аэропорт возобновит гражданские перевозки
- В Приморье ежедневно в заповедную акваторию пытаются зайти до семи браконьерских лодок
- В Хабаровске весной приступят к строительству крытого футбольного манежа
- В Хабаровском крае под видом реформы инвестблока хотят предложить "троянского коня"
- Второй алмазный завод заработал во Владивостоке
- Отель французской сети "Mercure" в Благовещенске делает ставку на амурский колорит
- Правительство Якутии отчитается в прямом эфире