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"Спартаку-Приморье" не хватало агрессии

30 Января 2020, 10:25 | Владивосток

Но приморская команда сумела перестроиться, и обыграть тяжелого соперника

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 29 января. Владивосток.  «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда) 96:93 (25:24, 21:28, 23:19, 27:22)

«Спартак-Приморье»: Шелекето – 19 очков (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Митчелл – 16 (2 подбора, 6 передач), Курцевич – 15 (1 подбор), Зверков – 12 (3 подбора, 1 блокшот), Захаров – 10 (6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата), Писклов – 10 (2 подбора, 1 передача), Колюшкин – 7 (1 передача), Щербенев – 6 (3 передачи), Вздыхалкин – 1 (3 подбора, 2 передачи).

«ТЕМП-СУМЗ-УГМК»: Иванов – 19 очков, Левшин – 18 (4 подбора), Кирдячкин – 12, Карпенков – 11 (4 подбора), Заряжко – 10 (4 передачи), Ключников – 9.

В составе гостей на паркет вышло три бывших спартаковцев - КЛЮЧНИКОВ, ЗАРЯЖКО и КИРДЯЧКИН. У хозяев второй матч из-за травмы спины пропускал сенегальский легионер ДЖИТТЕ.

«Спартак-Приморье» после двух домашних побед – над «Уралмашем» и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» вновь вышел на первое место в Суперлиге.

Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Две тотально разные половины в плане настроя. В первой половине нам не хватало агрессии, как в защите, как и в нападении. Если посмотреть, количество наших фолов было практически в два раза меньше, чем на нас. Соперник просто задавал тон. А во второй половине мы проснулись, и все сразу поменялось. Не скажу, что поменялось кардинально, но мы вошли в игру, бились. Команда из Ревды это почувствовала, начала забивать тяжелые мячи, начала доминировать под щитом, но все-таки нам удалось дотерпеть, получилось забить в нужный момент, отзащищаться. За вторую половину спасибо команде! Смогли перестроиться.

5 и 8 февраля «Спартак-Приморье» проведет гостевые матчи в Химках и Москве против «Химки-Подмосковье» и МБА соответственно, а на домашней площадке болельщики увидят приморскую команду 20 и 23 февраля.

БК «Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл на домашней арене «Уралмаш» (Екатеринбург) 77:57.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье».

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Теги: Максим Учайкин  спорт  победа  "спартак-приморье"  баскетбол  урал 



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