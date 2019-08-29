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Дальневосточное дерби без мата

29 Августа 2019, 11:30 | Владивосток

«Луч» не может обыграть хабаровчан в родных стенах уже без малого четыре года

В последний день лета во Владивостоке на стадионе «Динамо» «Луч» встретится со своим самым принципиальным соперником - хабаровским «СКА». Наша команда не может обыграть армейцев в родных стенах уже без малого четыре года. Последняя победа одержана в июле 2015 года. История противостояния соседей насчитывает 98 матчей: в 32 из них победу праздновали приморцы, в 40 - хабаровчане, а еще 26 игр завершились вничью.

Как сообщает официальный сайт «Луча», главным судьей предстоящей встречи назначен 35-летний питерский арбитр Иван СИДЕНКОВ который трижды судил игры с участием нашей команды: в последней из них домашнем поединке с «Ротором» приморцы одержали победу 1:0, а еще две встречи завершились нулевыми ничьей.

К субботнему поединку обе команды подходят в неплохом тонусе. «Луч» с учетом Кубка России не проигрывает четыре матча, а «СКА-Хабаровск» - два. При этом лучшим игроком в составе армейцев сегодня Является Адлан КАЦАЕВ, в свое время выступавший в «Луче».

После прошедших 10 туров ОЛИМП-Первенства России «Луч» имеет в своем активе 13 очков и занимает 9-ое место в турнирной таблице. На счету армейцев 15 очков, и они располагаются на 6-ой строчке.

Во время домашнего поединка «Луч» поддержит акцию Футбольной национальной лиги «Заряжай! Без мата». Начало матча в 17:00.

«Ассоциация «ФК «Луч» совместно с Футбольной национальной лигой призывает положительно отнестись к акции и внести высокую культуру в массы. Мы понимаем - что дерби для всех особенный день. Только вместе мы можем сделать настоящий праздник футбола ярким и этичным. Мы убедительно просим Вас соблюдать высокую культуру боления и отказаться от использования нецензурной лексики и оскорбительных выражений», - говорится в обращении клуба.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч»

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Теги: футбол  ФНЛ  Хабаровск  "Луч"  дерби 













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