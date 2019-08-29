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Защитник "Спартака-Приморье" обыграл сборную Испании

29 Августа 2019, 11:17 | Владивосток

Григорий Мотовилов находится в прекрасной форме перед чемпионатом мира по баскетболу в Китае

Защитник баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Григорий МОТОВИЛОВ стал одним из героев заключительного товарищеского матча сборной России перед чемпионатом мира в Китае. На счету одного из главный открытий прошлого сезона 10 очков в матче против сборной Испании, выигранного россиянами со счетом 74:55.

Игроки Суперлиги Григорий Мотовилов и Андрей СОПИН вошли в основной состав сборной России после того, как стало известно, что опытные Алексей ШВЕД и Дмитрий КУЛАГИН пропустят турнир из-за травм.

«Если ты не ссышь, то ты не ссышь на любом уровне. Может, у тебя что-то не получится, но ты будешь делать то, что умеешь» – сказал Мотовилов в разговоре с ведущим подкаста «Панда Джеймс» Владимиром СПИВАКОМ.

В прошлом сезоне Григорий подписал двухлетний контракт с приморским «Спартаком», что оказалось очень удасным шагом со стороны рукодвства клуба.

Чемпионат мира пройдет в Китае с 31 августа по 15 сентября. На групповом этапе турнира россияне встретятся со сборными Аргентины, Нигерии и Южной Кореи.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор: Олег Клименко
Теги: китай  "спартак-приморье"  спорт  Григорий Мотовилов  баскетбол 













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