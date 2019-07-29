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Баскетбол: "Спартак-Приморье" подписал белорусского защитника

29 Июля 2019, 10:11 | Владивосток

 

Последние три сезона Владислав Микульский провел в Латвии

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» подписал контракт с 21-летним белорусским защитником Владиславом МИКУЛЬСКИМ, в сезонах 2016-2019 защищавшим цвета фарм-команды БК «Вентспилс» во второй баскетбольной лиге Латвии.

Как сообщает официальный сайт красно-белых, в прошлом сезоне «Вентспилс-Аугстскола» заняла 7 место в чемпионате, а Микульский набирал 15 очков, выполнял 6,8 подбора, 2,6 передачи, 2,2 перехвата в среднем за игру.

С 2015 по 2018 годы Микульский привлекался в молодежную сборную Белоруссии, играл на чемпионатах Европы U18 и U20.

Согласно регламенту российской Суперлиги, в сезоне 2019/20 игроки с паспортом Белоруссии не считаются легионерами и не попадают под лимит «не более двух иностранцев в команде». Единственное ограничение – это то, что в заявке на игру должно быть не меньше 8 игроков с российским гражданством.

Владислав Микульский, защитник БК «Спартак-Приморье»:

- Я не обладаю обширными знаниями о «Спартаке-Приморье», но знаю, что это сильная команда и о том, что она играет в Суперлиге, а это очень серьезный турнир. Я слежу за разными лигами, и мне несколько раз попадались игры владивостокской команды, и я видел, что у «Спартака-Приморье» много болельщиков и хорошая поддержка в домашнем зале. Знаю, что пару сезонов назад в команде играл Артем Бутянковс, с которым мы пересекались в «Вентспилсе». Как бы это банально не звучало, но я хочу, чтобы у нас был сплоченный коллектив, команда была, как одна большая семья, чтобы мы получали удовольствие от игры, побеждали, радовали болельщиков своей игрой и выполнили задачи руководства клуба и тренерского штаба.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: cпорт  "спартак-приморье"  баскетбол  контракт 



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