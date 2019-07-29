Победа "Луча" в День ВМФ закончилась скандалом

Главный тренер «Шинника» обвинил судью в предвзятости

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Владивосток. Стадион "Динамо", 2,2 тыс. зрителей. "Луч" (Владивосток) – "Шинник" (Ярославль) 2:1 (0:0). Голы: Квеквескири (57), Алиев (70, с пенальти) – Пухов (58)

"Луч": Котляров, Марущак, Степанец, Магаддиев, Аравин, Стеклов (Насадюк, 73), Макаренко, Кротов (Квеквескири,40), Носов (Абазов, 72), Гордиенко (Руденко,61), Кутьин (Алиев, 55).

"Шинник":Яшин, Щербаков, Первушин, Пухов (Гонгапшев,71), Эктов, Дроздов, Олейников (Бакаев,46), Кожемякин, Зинков, Алейников, Самодин.

Предупреждения: Стеклов (34), Кротов (35), Гордиенко (45), Квеквескири (85) – Олейников (15), Зинков (71).

Удаление: Квеквескири, 90+( 2ЖК)

Счет во втором тайме открыли хозяева – ЯШИН не смог зафискировать мяч после пушечного удара вышедшего на замену вместо подуставшего КРОТОВА Даура КВЕКВЕСКИРИ. Однако не прошло и минуты, как ярославцы отыгрались, разыграв мяч с центра поля. Мяч на свой счет записал ПУХОВ. Пропущенный мяч несколько обескуражил приморцев, но замены Рустема ХУЗИНА по ходу матча сделали свое дело. Восстановившийся после травмы РУДЕНКО несколько раз обострил, цеплялся за мячи АЛИЕВ. Ключевой эпизод произошел на 68-ой минуте. Нарушение правил против НОСОВА, как показалось, был за ределами штрафной, но арбитр матча Владимир СЕЛЬДЯКОВ назначил пенальти. Его четко реализовал Алиев, забивший уже третий мяч в футболке «Луча».

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер ФК «Шинник»:

– Я понимаю, на улице праздник, я рад за людей, моряков, Владивосток, но… Посмотрите 16-ю, 28-ю и 70-ю минуты и постарайтесь оценить объективно. Наверное, причина поражения не в этом, а в том, что мы допустили эти моменты, не разобрались с ними, не упредили. Отсюда и результат, которого, на мой взгляд, команда не заслуживала. В эпизоде с пенальти нарушение было до штрафной. В то же время, на Самодине было пропущено два фола – один в штрафной, другой так же на линии штрафной. Причем пропущены без санкций.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Луч»:

- Мы предполагали, что в первые минуты «Шинник» будет посвежее. Во-первых, у них было на полтора дня больше на восстановление. Мы прилетели уже на подготовительную предыгровую тренировку. Сказал ребятам, что этот матч нужно выигрывать только на характере, который команда сегодня проявила. Несмотря на то, что сразу после забитого гола пропустили, добавили свежую кровь в команду. Дали возможность сыграть молодым футболистам. Неплохо себя проявил наконец-то вылечившийся Руденко, но ему пока не хватает физических кондиций. Ребята молодцы, заработали 3 очка. Всех с победой!

- Чем была вызвана замена Кротова уже в первом тайме?

- Она была вынужденной, потому что парень уже «подсел». Он выполнил огромный объем работы в предыдущем матче с «Нефтехимиком» и до этого играл без замен. Поэтому мы усилили среднюю линию. Вернее, освежили.

Слабых команд в ФНЛ нет и не будет. Каждая команда может и потерять, и приобрести очки. В том числе, и на выезде. Я рад, что мы начинаем серию из домашних матчей с победы. Наш неудачный старт вызван во многом перелетами и отсутствием возможности нормальной подготовки. Сейчас можно перевести дух.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФНЛ.