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"Приморочка" финишировала на седьмом месте
Чемпионат России по волейболу завершен досрочно
Президиум Всероссийской федерации волейбола принял решение о досрочном завершении чемпионата России по волейболу в связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции COVID-2019.
В Высшей лиге «А» среди женских команд места распределены по итогам предварительного этапа. Таким образом, «Приморочка» в сезоне 2019/20 заняла 7-ое место. Чемпионом «вышки» стал «Липецк», «серебро» - у «Тулицы», «бронза» - у «Спарты».
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