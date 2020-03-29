"Приморочка" финишировала на седьмом месте

Чемпионат России по волейболу завершен досрочно

Президиум Всероссийской федерации волейбола принял решение о досрочном завершении чемпионата России по волейболу в связи с распространением на территории России коронавирусной инфекции COVID-2019.

В Высшей лиге «А» среди женских команд места распределены по итогам предварительного этапа. Таким образом, «Приморочка» в сезоне 2019/20 заняла 7-ое место. Чемпионом «вышки» стал «Липецк», «серебро» - у «Тулицы», «бронза» - у «Спарты».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.