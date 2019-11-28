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"Спартак-Приморье" продолжает победную серию

28 Ноября 2019, 09:34 | Владивосток

Попортив нервы в матче с дебютантом Суперлиги

Баскетбол. Суперлига - Первый дивизион. Регулярное первенство. 27 ноября. Владивосток, с/к «Олимпиец». «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Уфимец» (Уфа) 86:75 (14:23, 26:19, 21:13, 25:20)

«Спартак-Приморье»: Митчелл – 21 очко (4 подбора, 8 передач, 1 перехват), Торопов – 15 (8 подборов, 3 перехвата), Зверков – 12 (5 подборов, 1 передача, 2 перехвата), Вздыхалкин – 8 (2 подбора, 1 перехват), Шелекето – 7 (2 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Курцевич – 6 (1 подбор, 2 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот), Писклов – 5 (1 подбор, 2 передачи, 1 перехват), Колюшкин – 4 (2 подбора, 3 передачи, 1 перехват), Величкин – 3 (1 подбор, 1 передача), Щербенев – 3 (1 подбор), Захаров – 2 (3 подбора, 1 передача, 1 блокшот).

«Уфимец»: Герасименко – 16 очков (6 передач), Подобедов – 13, Зверев – 10 (5 подборов), Новиков – 9, Кондаков – 9, Каутин – 8 (4 подбора), Борисюк – 5, Назмутдинов – 5.

«Спартак-Приморье» одержал волевую победу со счетом 86:75 над «Уфимцем» в первом матче домашней серии Суперлиги и сохранил за собой первое место в турнирной таблице.

30 ноября в «Олимпийце» встретятся два лидера чемпионата – «Спартак-Приморье» и «Самара». Начало матча в 19:00. Вход свободный на боковые секторы трибун.

- Нервный матч. У соперника получалось сегодня все. «Уфимец» показал хороший процент реализации бросков, особенно дальних. С таким процентом в 95% матчей команда побеждает. Нельзя сказать, что сегодня плохой день для нас, а хороший для соперника. Нет, надо просто признать, что соперник наказывал нас за наши ошибки. Да, маленькие. Да, где-то не поднятая рука, где-то промедление в полсекунды, и мяч залетал в кольцо. В других матчах, возможно, соперник за такие ошибки не наказывает, поэтому их не видно. А сегодня у игроков «Уфимца» морального давления не было, и они за ошибки наказывали. Поэтому наша задача делать выводы и идти вперед. Тем не менее, я немного огорчаюсь, что мы не можем полностью показать весь свой потенциал на домашней площадке перед своими болельщиками. Не знаю, причина в нервозности или в чем-то другом. Я парням говорил, что мы должны научиться играть перед своими трибунами и использовать эту энергию в положительном русле, чтобы она нас гнала вперед. Пока не получается. Но сезон длинный, думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Парням только спасибо за такую игру. Было нелегко. Когда с таким процентом забивает соперник, надо показать характер и терпеть. Что мы в общем-то и сделали.

БК «Восток-65» под руководством Эдуарда САНДЛЕРА проиграл в Южно-Сахалинске БК «Самара» 83:87.

30 ноября в «Олимпийце» встретятся два лидера Суперлиги – «Спартак-Приморье» и «Самара». Начало матча в 19:00. Вход свободный на боковые секторы трибун.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье».

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Теги: Максим Учайкин  суперлига  баскетбол  победа "Спартак-Приморье"  спорт 



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