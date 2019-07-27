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Хоккей: "Адмирал" смыло "Амуром"
Хабаровчане взяли убедительный реванш на льду «Фетисов Арены»
Хоккей. 27 июля. Владивосток. «Фетисов Арена», 2,450 тыс. зрителей. "Адмирал" (Владивосток) – "Амур" (Хабаровск) – 0:6 (0:1, 0:2, 0:3)
"Адмирал" (12): Олкинуора (2); Ибатуллин – Лалонд (2), Кожевников – Юнг – Климчук (2); Мищенко – Угольников, Ломако – В.Стрельцов (2) – А.Стрельцов; Бобряшов– Родионов, Дельнов– Мерескин– Ткачук; Ахияров – Калашников (2), Коннов – Петров– Лисин(2).
"Амур"(14+2 к.ш.): Аликин (Киселев); Йордан (2) – Васильев (2), Горшков – Рассказов – Руденков; Витасек – Камалов (2), Вл.Ушенин (2) – Вяч.Ушенин (2) – Лазарев; Кондратьев – Корягин (2), Болтанов – Капитуров – Язьков; Турбин – Александров, Кацуба – Голубев (2) – Величкин; Железков – Кузнецов – Игошев.
Голы:
0:1 Васильев (Голубев, Горшков, 16:39-бол)
0:2 Лазарев (Вл. Ушенин, 30:29)
0:3 Руденков (Рассказов, 31:49-мен)
0:4 Руденков (43:30-шб)
0:5 Железков (Кузнецов, Корягин, 44:46)
0:6 Рассказов ((Горшков, Руденков, 45:45)
Броски:00 (9+12+0) – 0 (11+13+0)
На повторный поединок двух непримиримых соперников тренерский штаб «моряков» заявил не игравших накануне защитников Родионова, Ахиярова и Ибатуллина, а также нападающих Кожевникова, Лапшина, Климчука, Ткачука и Лисина. Вне заявки остались Козловский, Дьяков, Островский, Бакош, Вихарев и Сидляров.
Как сообщает пресс-служба «Адмирала»: Матч начался с атак хозяев - дважды мощно бросал Лалонд, но Аликин сменивший в воротах «тигров» Лангхамера справился. В первой половине встречи преимуществом владели «моряки»: упустили возможность открыть счет Петров и Климчук, первый затянул с броском, а второй не смог запихать шайбу за ленточку с пятака. А вот вторая десятиминутка прошла под диктовку гостей. Реальный шанс открыть счет был у Рассказова, который замыкал передачу Горшкова после выхода 2 в 1, но Олкинуора в этом эпизоде выручил. Оставшись в меньшинстве, «Адмирал» пропустил. Васильев бросил от синей, шайба, срикошетив от двух игроков оказалась в сетке ворот. На последних секундах счет мог сравнять Лисин, но с пятака послал шайбу выше ворот.
Во втором периоде команды активно тренировали игру в неравных составах. И преуспели в этом бригады меньшинства. На экваторе матча Лазарев удвоил преимущество «Амура» в равных составах, а через полторы минуты в меньшинстве Руденков сделал счет 3:0 в пользу гостей. «Адмирал», как не старался не смог распечатать ворота безупречно игравшего Аликина.
В заключительном отрезке хозяева бросились отыгрываться, но пропустили три разящие контратаки за 135 секунд. «Амур» взял убедительный реванш.
Андрей Пятанов, старший тренер ХК «Адмирал»:
– В начале игры были хорошие моменты, которыми мы не воспользовались. От таких ошибок никто не застрахован. Дали возможность проявить себя всем игрокам, кто на просмотре, на пробном контракте, тем, кто возможно поедет в Ангарск. То есть посмотрели именно воочию. На сегодняшний день, мы совершенно не берем счет, конечно, он не приятен для нас как для тренеров, для команды – настроение испорчено. Но жизнь продолжается, будем работать и исправлять те ошибки, которые сегодня совершили.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал»
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