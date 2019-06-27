www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.81 р. 100 JPY: 58.46 р.
EUR: 71.38 р. 10 CNY: 91.22 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

В "Луче" появился защитник с африканскими корнями

27 Июня 2019, 09:54 | Владивосток

Джо вызван в состав студенческой сборной России по футболу

«Луч» нашел нового центрального защитника – 2-летний контракт с клубом из Владивостока подписал Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА. Эрвинг в России с самого рождения. Его отец — выходец из республики ДР Конго.

Родился темнокожий защитник «Луча»  в городе Пушкино. Воспитывался в школе «Торпедо», но позже перебрался в «Локомотив», где играл в молодежном первенстве и за фарм-клуб «Казанка». Сезон 2018-2019 отыграл за «Велес» в зоне «Запад» ПФЛ, но провел лишь 6 матчей (пять матчей без замен). Джо вызван в состав студенческой сборной России по футболу и готовится принять участие в Летней Универсиаде 2019, которая пройдет с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском  Неаполе.

Также контракт с «Лучом» подписал 20-летний полузащитник Даур КВЕКВЕСКИРИ, выступавший за «Краснодар-2», сербский «Напредак», «Биолог-Кубань» и «Знамя Труда».

«Луч» продолжает подготовку к старту первенства ФНЛ 2019-2020 в Москве. Очередным соперником подопечных Рустема ХУЗИНА стал футбольный клуб «Армавир». Как сообщает официальный сайт «Луча», по взаимной договоренности сторон матч на стадионе «Сатурн» в подмосквном Раменском прошел в закрытом режиме. Итогом  встречи стала ничья 1:1. На исходе первого тайма отличился новобранец нашей команды Аркадий СИМАНОВ, но незадолго до конца матча «Армавир» отыгрался, забив мяч со штрафного удара.

Заключительный матч на сборе «Луч» проведет против омского «Иртыша».

В первом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ в воскресенье, 7 июля, «Луч» примет во Владивстоке «Химки».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК "Луч"

Автор: Олег Клименко
Теги: контракт  футбол. "Луч"  защитник  спорт 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]