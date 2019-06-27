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В "Луче" появился защитник с африканскими корнями
Джо вызван в состав студенческой сборной России по футболу
«Луч» нашел нового центрального защитника – 2-летний контракт с клубом из Владивостока подписал Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА. Эрвинг в России с самого рождения. Его отец — выходец из республики ДР Конго.
Родился темнокожий защитник «Луча» в городе Пушкино. Воспитывался в школе «Торпедо», но позже перебрался в «Локомотив», где играл в молодежном первенстве и за фарм-клуб «Казанка». Сезон 2018-2019 отыграл за «Велес» в зоне «Запад» ПФЛ, но провел лишь 6 матчей (пять матчей без замен). Джо вызван в состав студенческой сборной России по футболу и готовится принять участие в Летней Универсиаде 2019, которая пройдет с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском Неаполе.
Также контракт с «Лучом» подписал 20-летний полузащитник Даур КВЕКВЕСКИРИ, выступавший за «Краснодар-2», сербский «Напредак», «Биолог-Кубань» и «Знамя Труда».
«Луч» продолжает подготовку к старту первенства ФНЛ 2019-2020 в Москве. Очередным соперником подопечных Рустема ХУЗИНА стал футбольный клуб «Армавир». Как сообщает официальный сайт «Луча», по взаимной договоренности сторон матч на стадионе «Сатурн» в подмосквном Раменском прошел в закрытом режиме. Итогом встречи стала ничья 1:1. На исходе первого тайма отличился новобранец нашей команды Аркадий СИМАНОВ, но незадолго до конца матча «Армавир» отыгрался, забив мяч со штрафного удара.
Заключительный матч на сборе «Луч» проведет против омского «Иртыша».
В первом туре ОЛИМП-Первенства ФНЛ в воскресенье, 7 июля, «Луч» примет во Владивстоке «Химки».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК "Луч"
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