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"Адмирал" не собирается отказываться от легионеров

27 Марта 2020, 15:47 | Владивосток

Иностранцы должны быть лидерами одного из самых бедных клубов КХЛ

Новый главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» латвиец Леонид ТАМБИЕВ заявил, что в команде обязательно будут иностранцы.

«Я какие-то имена сейчас не готов назвать, но легионеры будут, причем, мы постараемся найти качественных иностранцев, так как понимаем, что от них очень много зависит, достаточно посмотреть на любой клуб лиги. Легионеры должны быть лидерами «Адмирала», но при этом мне нужны и российские ребята, желающие развиваться и прогрессировать», - сказал г-н Тамбиев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Экс-наставник карагандинской «Сарыарки», двукратный победитель чемпионата ВХЛ Леонид Тамбиев назначен главным тренером «Адмирала» с 1 мая 2020 года. Контракт со специалистом рассчитан на один сезон.

В сезоне 2019-2020 «Адмирал» занял последнее место в зоне «Восток» Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), что является худшим результатом в истории команды.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Леонид Тамбиев  КХЛ  спорт  хоккей  "Адмирал" 



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