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"Луч" справился с "Балтикой"

26 Августа 2019, 10:52 | Владивосток

Самый географически дальний матч получился ярким, но безголевым

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Калининград, 25 августа.Стадион «Калининград», 8,713 зрителей. «Балтика» (Калининград) – «Луч» (Владивосток) 0-0

«Балтика»: Латышонок, Маклаков, Тишкин, Наилсон, Кузьмин (Кисиль, 71), Глушков (Шаваев, 64), Альшин, Чочиев, Кашчелан, Макарчук (Мещанинов, 46), Маркин.

«Луч»: Пономаренко, Аравин, Степанец, Магадиев, Марущак, Кротов (Макаренко, 62), Стеклов, Саламатов (Гордиенко, 46), Квеквескири (Носов, 79), Абазов, Кутьин (Алиев, 40).

Предупреждения: Тишкин (33), Кашчелан (52) – Кротов (18), Стеклов (34), Пономаренко (54), Магадиев (63), Алиев (81).

Калининградские футболисты очень хотели подарить болельщикам победу в честь 65-летия основания «Балтики», но голов публика так и не увидела

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Луч»:

- Хочется поздравить «Балтику» с 65-летием. Клуб с историей. Что касается игры, то ее я бы разделил на три отрезка. Сначала у нас были подходы, и соперник создал полумомент на 21-й минуте, это хорошо. Потом отдали инициативу, и соперник стал больше владеть мячом. Хотя известно, что в современном футболе это не главное. Не все побеждают после этого. Балтийцы перестроились по ходу игры, мы отдали территорию. У нас были опасные моменты, и могли победить. Но ничья закономерна. Хотя нам более обидно, что не победили.

Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер ФК «Балтика»:

- Хочу всех поздравить с юбилеем. Но от большого желания победить многое сегодня не получалось. Поэтому такой результат. Не хватало компактности в атаке. Но и где-то не повезло. В целом к ребятам претензий нет. Нам не хватает главного тренера. Он не может находиться рядом с командой из-за дисквалификации. В Курске уже сможет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК "Балтика"

 

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