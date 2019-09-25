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"Динамо" сыграет с "Лучом" основным составом
Встреча "Луч" - "Динамо" пройдет в среду во Владивостоке на стадионе «Динамо», начало в 19:00
Московское «Динамо», находящейся внизу турнирной таблицы чемпионата России, сыграет с «Лучом» в матче 1/16 Кубка России основным составом.
Из ключевых игроков бело-голубых во Владивосток не полетели Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов, португалец Мигель Кардозу и камерунец Клинтон Н'Жи.
В матче с "Лучом" тренерский штаб "Динамо" сможет рассчитывать на следующих игроков:
вратари - Антон Шунин, Игорь Лещук;
защитники - Григорий Морозов, Владимир Рыков, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Константин Рауш, Заурбек Плиев, Игорь Калинин;
полузащитники - Шарль Каборе, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, Жоаозиньо, Себастиан Шиманьский;
нападающие - Вячеслав Грулев, Кирилл Панченко, Максимилиан Филипп, Рамиль Шейдаев, Сильвестр Игбун.
На матч назначена бригада арбитров во главе с Антоном Анопой из Благовещенска. Помогать на линии ему будут Алексей Лунёв (Новосибирск) и Михаил Иванов (Кострома).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ФК «Динамо»
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