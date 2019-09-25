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"Динамо" сыграет с "Лучом" основным составом

25 Сентября 2019, 09:46 | Владивосток

Встреча "Луч" - "Динамо" пройдет в среду во Владивостоке на стадионе «Динамо», начало в 19:00

Московское «Динамо», находящейся внизу турнирной таблицы чемпионата России, сыграет с «Лучом» в матче 1/16 Кубка России основным составом.

Из ключевых игроков бело-голубых во Владивосток не полетели Сергей Паршивлюк, Артур Юсупов, португалец Мигель Кардозу и камерунец Клинтон Н'Жи.

В матче с "Лучом" тренерский штаб "Динамо" сможет рассчитывать на следующих игроков:

вратари - Антон Шунин, Игорь Лещук;

защитники - Григорий Морозов, Владимир Рыков, Тони Шунич, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Константин Рауш, Заурбек Плиев, Игорь Калинин;

полузащитники - Шарль Каборе, Роман Нойштедтер, Оскар Хильемарк, Жоаозиньо, Себастиан Шиманьский;

нападающие - Вячеслав Грулев, Кирилл Панченко, Максимилиан Филипп, Рамиль Шейдаев, Сильвестр Игбун.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антоном Анопой из Благовещенска. Помогать на линии ему будут Алексей Лунёв (Новосибирск) и Михаил Иванов (Кострома).

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Динамо»

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Теги: матч  "Луч"  спорт  кубок  "Динамо"  футбол 



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