Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Луч" не проигрывает на выезде
Главный тренер желто-синих недоволен упущенной победой
Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 4 тур. 24 июля. Казань. Стадион "Рубин", 580 зрителей. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Луч" (Владивосток) - 1:1 (0:1). Голы: Макаров (59, пен.) – Гордиенко (38)
"Нефтехимик": Голубев, Потапов, Канаев, Куликов, Васиев, Шадрин (Гилязетдинов, 78), Уридия (Киреев, 86), Макаров (Антонов, 72), Хубаев (Галиакберов, 90), Ситдиков, Соловьев (Мичуренков, 33).
"Луч": Котляров, Марущак, Степанец (Макаренко, 65), Магадиев, Аравин, Стеклов, Пономаренко (Ботака, 84), Кротов (Квеквескири, 90+), Носов, Гордиенко, Кутьин (Алиев, 69).
Предупреждения: Соловьев (23), Васиев (60), Канаев (71), Шадрин (75) - Котляров (57), Алиев (71), Пономаренко (80).
«Луч» в двух выездных матчах набрал 4 очка, теперь ему предстоит длинная домашняя серия – сразу пять матчей.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- К «Нефтехимику» мы готовились, разбирали игру команды. Знали, что команда предпочитает длинные передачи и располагает быстрыми нападающими. Собственно, от них главная опасность нашим воротам и исходила. Результатом недоволен.
Олег НЕЧАЕВ, старший тренер ФК «Нефтехимик»:
- Очень интересная, боевитая игра. Мы пропустили необязательный гол, но я очень счастлив, что у нас команда не сдается, ребята бьются до конца. Спасибо им за то, что спасли матч.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФНЛ
Новости тематики
- "Луч" не проигрывает на выезде
- Сибиряки пожаловались на Владивосток
- День Пусана на баскетбольной площадке
- Игрок "Спартака-Приморье" включен в молодежную сборную России
- Главный тренер "Луча" извинился за команду
- В "Луче" появился защитник с африканскими корнями
- Футбол: "Луч" выбрал для подготовки Москву, а не Корею
- Футбол: "Луч" может начать новый сезон матчем во Владивостоке
- Стали известны все соперники "Луча"
- Футбол: "Луч" выбрался из пропасти
Новости раздела
- "Луч" не проигрывает на выезде
- Сибиряки пожаловались на Владивосток
- День Пусана на баскетбольной площадке
- Игрок "Спартака-Приморье" включен в молодежную сборную России
- Главный тренер "Луча" извинился за команду
- В "Луче" появился защитник с африканскими корнями
- Футбол: "Луч" выбрал для подготовки Москву, а не Корею
- Футбол: "Луч" может начать новый сезон матчем во Владивостоке
- Стали известны все соперники "Луча"
- Футбол: "Луч" выбрался из пропасти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- Авиаполис "Янковский" утроит потенциал
- Скромные успехи опережающего развития
- Приморье выдает на-гора
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Приморье готовится строить краболовы
- Михаил Лесков: Люди приходят на МАЙНЕКС за знаниями и связями
- Пасынки жилкомхоза
- Проектное финансирование: куда пойдет рынок