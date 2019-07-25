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"Луч" не проигрывает на выезде

25 Июля 2019, 09:49 | Владивосток

Главный тренер желто-синих недоволен упущенной победой

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 4 тур. 24 июля. Казань. Стадион "Рубин", 580 зрителей. "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Луч" (Владивосток) - 1:1 (0:1). Голы: Макаров (59, пен.) – Гордиенко (38)

"Нефтехимик": Голубев, Потапов, Канаев, Куликов, Васиев, Шадрин (Гилязетдинов, 78), Уридия (Киреев, 86), Макаров (Антонов, 72), Хубаев (Галиакберов, 90), Ситдиков, Соловьев (Мичуренков, 33).

"Луч": Котляров, Марущак, Степанец (Макаренко, 65), Магадиев, Аравин, Стеклов, Пономаренко (Ботака, 84), Кротов (Квеквескири, 90+), Носов, Гордиенко, Кутьин (Алиев, 69).

Предупреждения: Соловьев (23), Васиев (60), Канаев (71), Шадрин (75) - Котляров (57), Алиев (71), Пономаренко (80).

«Луч» в двух выездных матчах набрал 4 очка, теперь ему предстоит длинная домашняя серия – сразу пять матчей.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- К «Нефтехимику» мы готовились, разбирали игру команды. Знали, что команда предпочитает длинные передачи и располагает быстрыми нападающими. Собственно, от них главная опасность нашим воротам и исходила. Результатом недоволен.

Олег НЕЧАЕВ, старший тренер ФК «Нефтехимик»:

- Очень интересная, боевитая игра. Мы пропустили необязательный гол, но я очень счастлив, что у нас команда не сдается, ребята бьются до конца. Спасибо им за то, что спасли матч.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФНЛ

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Теги: Рустем ХУЗИН  футбол  "Луч"  ФНЛ  спорт 



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