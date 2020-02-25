Определены победители ледового велоралли "Тур острова Папенберга"

Призы от главного партнера соревнований, терминала «Порт «Вера», получили более 20 детей

Уникальное спортивное мероприятие - морское ледовое велоралли «Тур острова Папенберга» состоялось в прошедшее воскресенье в бухте Новик на острове Русском. Седьмые по счету соревнования при поддержке администрации Владивостока и морского терминала «Порт «Вера» получились непростыми из-за налетевшего на побережье циклона. Велосипедистам, конькобежцам, лыжникам и бегунам пришлось преодолевать мороз, снегопад, метель, сильный ветер и плохую видимость. Тем не менее, в соревнованиях приняли участие более 350 человек.

Награждение состоялось во Владивостоке 22 февраля, в известном в городе магазине спорттоваров «Олимп».

– Из-за погодных условий это были непростые соревнования и для участников, и для организаторов. Циклон неожиданно пришел раньше, чем ожидалось. Но те, кто принял участие, смог преодолеть свои дистанции, точно запомнят его на всю жизнь. Это тот «Тур острова Папенберга, которым многие участники смогут гордиться и рассказывать потом – а я в 2020 году прошел тот самый Папенберг. Награждение перенесли в комфортную обстановку. «Спасибо нашему партнеру - терминалу «Порт «Вера», для детей подготовили действительно хорошие подарки», - говорит идейный вдохновитель и организатор этих популярных в Приморье соревнований Денис ЯСИНКОВ.





Соревнования, независимо от погоды, непростые. Нужно преодолеть много препятствий – лед не всюду ровный, торосы, снег. Все велосипедисты старше 16 лет должны пройти кольцевую дистанцию в 23 километра. В том числе, нужно объехать маленький островок Папенберга, который и дал название велоралли.

Для лыжников и конькобежцев-мужчин дистанция также 23 км, а для женщин – 13 км. Бегуны же, независимо от пола, могут сами решить какую дистанцию им преодолевать – 23 км или 13. Дети соревнуются только на велосипедах, маленькие - на «беговелах». Дистанции короткие: для малышей от 3 до 5 лет – 1 км, для детей 6-9 лет – 6 км. Для подростков от 10 до 12 лет - 10 км. А юниоры от 13 до 15 лет могут испытать себя на дистанции 13 км.

- Если заниматься зимним катанием, то привыкаешь ко всему, я не испытал сложности, - рассказал победитель абсолютного зачета велоралли Александр ШУЛЬГА.

Александр преодолел дистанцию за 1 час 8 минут. Второе место завоевал Максим КОТЕЛЬВИН из Уссурийска, на третьем - Дмитрий ДАВЫДОВ из Хабаровска.

Среди женщин лидеры - Елена СМОЛИНА, Надежда ГАВШИНА и Анастасия ДЕМЧЕНКО.

Стоит отметить хорошую организацию соревнований. Участников сопровождали на грузовичке. Если видели, что кто-то совсем устал, замерз, предлагали закончить гонку и довезти до финиша. Однако большинство отказывалось.

- Это были отличные соревнования. Я не первый раз в них участвую. Они тем и интересны, что это не просто гонка, а именно ралли, когда надо преодолевать различные препятствия – и лед, и снег, и непогоду, как в этот раз. Я очень доволен, что прошел дистанцию. Пусть я пришел и не первым, но получил большое удовольствие. Есть к чему стремиться в следующий раз», - поделился впечатлениями велосипедист Дмитрий.





На старте-финише работала полевая кухня – гречка с тушенкой, горячий чай, глинтвейн. На контрольных точках дистанции можно было быстро согреться горячем чаем, съесть поджаренную сосиску.

Формирование призового детского фонда взял на себя главный спонсор велоралли, в этом году – «Порт «Вера». Мальчишки и девчонки в восьми категориях получили велошлемы, велосипедные наборы инструментов, велонасосы. В общей сложности было награждено более 20 детей.

- Было интересно и классно. Я на велосипеде два раза участвовала, в этот раз бежала, всех девочек обогнала. Подарок получила - насос для велосипеда, - рассказала Ульяна ЯСИНКОВА.

Среди победителей: ЛУГОВАЯ Изабелла, РУСИН Данил, БУРМИСТРОВ Влад, ЛОШКАРЕВ Александр, ТАРАСЮК Данила, ДОЛГИХ Никита, САЕВИЧ Вера, ОРЛОВА Анна, ВИНОГРАДОВА Ксения, НАДЫМОВА Ольга, ХАМАЗИНА Дарья, ГОЛОВИНА Алена, ПЕСНЯ Алиса, ЕФИЦЕНКО Степан, ЯСИНКОВ Тихомир, ГАРЦЕВ Тихон, ВИНОГРАДОВ Максим, КОРОЛЕВ Егор, ОРЛОВ Борис, ВАРЗЕГОВ Виктор, НАДЫМОВ Семён, КОРОБЕНКО Денис.

- Мы благодарны нашему главному спонсору, «Порту «Вера», за такие отличные призы и подарки для детей. Тем более, дистанцию в этом году пришлось преодолевать в непростых условиях, - говорит Денис Ясинков.

Особым призом был отмечен и самый маленький участник соревнований, которому исполнилось всего 1 год и 11 месяцев. Малыш получил в подарок велосипед. Также «Порт «Вера» обеспечил всех участников детских соревнований памятными жетонами с эмблемой гонки.

- Мероприятие для города важное, потому что такие соревнования направлены на большое количество населения. Радует, что спонсоры откликаются и помогают организаторам. Подарки всегда стимулируют участников, особенно такие значительные, как велосипеды, - отметила начальник управления физической культуры и спорта администрации города Владивостока Юлия ВЕЛЬБИК.

Большинство участников, несмотря на сложности, все же дошли до финиша. Победителей среди мужчин и женщин определили в 16 категориях. Из-за погодных условий церемонию награждения было решено перенести на 22 февраля.





«Порт «Вера», который в 2019 году начал работать в Шкотовском районе Приморского края, уже поддержал в крае не одно спортивное мероприятие в сотрудничестве с правительством края, администрациями Владивостока, Шкотовского района, спортивными федерациями.

В январе этого года компания помогла возродить популярный фестиваль «Народная рыбалка» и выступила его генеральным спонсором. Были выделены средства на формирование призового фонда (лодки, палатки, рыболовные снасти) для всех победителей в 17 номинациях соревнований по подледному лову.

В начале февраля «Порт «Вера» вместе с управляющей компанией «ВостокУголь» и ее акционерами помог сборной команде Приморья «Косатка ДВ» принять участие в Чемпионате мира по зимнему плаванию в Словении, взяв на себя расходы на поездку всех 16 спортсменов.

Детский футбольный клуб «Алеут» в поселении Подъяпольское «Порт «Вера» обеспечил новой футбольной формой.

Стоит отметить, что кроме поддержки спортивных мероприятий «Порт «Вера» на постоянной основе оказывает помощь социально-экономической сфере Шкотовского района Приморского края. В 2019 году на социальные нужды района было потрачено 3 млн рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.