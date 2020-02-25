"Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов

Игра в Сочи против «Мурома» завершилась нулевой ничьей

Футбольный клуб «Луч» на учебно-тренировочном сборе в Сочи провел второй контрольный матч в межсезонье. Игра с ФК «Муром» завершилась нулевой ничьей.

«Муром» выступает в ПФЛ, в зоне «Запад». Возглавляет команду бывший капитан «Луча» Владимир КАЗАКОВ, тренером красно-черных работает еще один экс-капитан приморцев Дмитрий КУДРЯШОВ.

«Луч»: Котляров, Насадюк, С.Пономаренко, Магадиев, Аравин, Носов, Стеклов, Кротов, Саламатов, Гордиенко, Кутьин. На замену выходили: М.Пономаренко, Калугин, Акопян, Руденко, Васильев, Колмаков, Андреев, Белунов, Щерба.

«Луч» завершил первую часть ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 на мажорной ноте, одержав победы над «Спартак-2» и «Торпедо» и покинув зону вылета. На данный момент команда из Владивостока находится на 15-ой строчке турнирной таблицы.

В межсезонье команду покинули лучший бомбардир нападающий Саид АЛИЕВ, перебравшийся в «Нижний Новгород», защитники Павел СТЕПАНЕЦ, Астемир АБАЗОВ, Кирилл МАРУЩАК и Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА, полузащитники Заур КВЕКВЕСКИРИ, Александр МАКАРЕНКО и Анатолий КАТРИЧ, вратарь Дмитрий РЕБРОВ.





Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч» и ФК «Муром»