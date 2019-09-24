Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение
Доросший во Владивостоке до сборной России Григорий Мотовилов перебрался в Краснодар
21-летний атакующий защитник баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» Григорий МОТОВИЛОВ продолжит свою карьеру в Единой лиге ВТБ. Соглашение игрока сборной России с БК «Локомотив-Кубань» рассчитано на 3 года.
В сезоне 2018/19 Мотовилов набирал за «Спартак-Приморье» 11,6 очков + 1,7 подборов + 2,8 передачи в среднем за игру.
Ожидается, что за одного из своих лидеров «Спартак-Приморье» получит не денежную компенсацию, а двух молодых игроков «Локо» - защитников Александра ЩЕРБЕНЕВА и Дениса ВЕЛИЧКИНА.
Лука БАНКИ, главный тренер БК «Локомотив-Кубань»:
- Мотовилов - молодой амбициозный игрок, который своей игрой заслужил право выступать на самом высоком уровне. Мы очень рады, что Григорий выбрал для своего дальнейшего развития именно «Локомотив-Кубань». Уверен, что здесь он получит все необходимые условия для роста. Опыт товарищей по команде и высокий профессионализм работников клуба помогут ему на данном этапе. Мы получили хорошего игрока с большими перспективами. Думаю, что Виталий ФРИДЗОН и Владимир ИВЛЕВ, с которыми он провёл много времени этим летом в расположении сборной России, помогут ему с адаптацией в новом коллективе. Желаю успехов Григорию в нашем клубе, добро пожаловать!
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
Новости тематики
- Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение
- "Спартак-Приморье" получил 50 тыс. рублей за победу
- "Адмирал" разобрался с трактористами
- "Спартак-Приморье" везет медали из Латвии
- В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами
- Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов
- Дальневосточное дерби без мата
- Защитник "Спартака-Приморье" обыграл сборную Испании
- "Луч" справился с "Балтикой"
- Футбол: "Луч" вернулся в премьер-лигу
Новости раздела
- Один из ведущих игроков "Спартак-Приморье" ушел на повышение
- "Спартак-Приморье" получил 50 тыс. рублей за победу
- "Адмирал" разобрался с трактористами
- "Спартак-Приморье" везет медали из Латвии
- В рамках ВЭФ "Луч" сыграет с японскими студентами
- Хоккейный "Адмирал" в сезон входит без текущих долгов
- Дальневосточное дерби без мата
- Защитник "Спартака-Приморье" обыграл сборную Испании
- "Луч" справился с "Балтикой"
- Футбол: "Луч" вернулся в премьер-лигу
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- За должников по кредитам теперь будут отвечать их родственники
- Появились первые фото, сделанные внутри торгового центра "Максим"
- До 90% товаров, сгоревших в "Максиме", фактически были контрабандой
- Названа наиболее вероятная версия причины пожара в "Максиме"
- Определены сроки завершения лососевой путины на Камчатке
- В Приморье ищут желающих работать в культурно-образовательном комплексе, который будет построен
- "Дальневосточные гектары" в Якутии развивают новые направления регионального туризма
- В Приморье 17-й по счету тропический шторм может стать очень мощным тайфуном
- Продажу алкоголя в жилых районах предлагают запретить
- "Живем одной жизнью с Дальним Востоком"