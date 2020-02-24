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"Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
Оставшиеся в строю игроки сыграли на уровне своих возможностей, может быть даже выше
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 23 февраля. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Новосибирск» (Новосибирск) 104:56 (23:14, 24:8, 25:17, 32:17)
«Спартак-Приморье»: Шелекето – 22 очка (7 подборов, 3 передачи, 2 перехвата, 2 блокшота), Пилипчук – 18 (2 подбора, 1 передача, 1 блокшот), Захаров – 17 (7 подборов, 1 передача, 1 блокшот), Вздыхалкин – 13 (2 подбора, 4 передачи, 1 перехват), Щербенев – 13 (3 подбора, 10 передач, 1 перехват), Писклов – 9 (6 подборов, 1 передача, 1 перехват, 2 блокшота), Курцевич – 6 (6 подборов, 5 передач, 1 перехват, 2 блокшота), Зверков – 6 (2 подбора, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Форналев.
«Новосибирск»: Певнев – 11 очков, Макеев – 9, Разумов, Ханна, Шарипов, Габровчик – по 6.
«Спартак-Приморье» одержал самую крупную победу в этом сезоне и вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги после того как «Самара» уступила 84:92 в матче против «Руны-Баскет» в Москве. До этого волжане не проигрывали два месяца.
У гостей, как ни странно, мяч валился из рук у всех без исключения игроков. Чуть подправил статистику 19-летний сын Владимира ПЕВНЕВА Данил ПЕВНЕВ, реализовавший три из шести 3-очковых бросков.
Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Хороший матч. Каждый сыграл на уровне своих возможностей, может быть, даже и выше. Установки были выполнены, оттого такая уверенная победа. 26 результативных передач – очень хороший показатель. Двигали мяч, играли в командный баскетбол. Спасибо ребятам за такой настрой! В условиях, когда у нас не хватает людей и многие болеют, каждый, кто выходил на площадку, мобилизовался. Эти два домашних это показали.
«Восток-65» в Южно-Сахалинске проиграл «Университету-Югра» 86:88 и уступил третью строчку в турнирной таблице «Буревестнику».
Впереди у «Спартака-Приморье» гостевая серия из четырех матчей в Уфе, Самаре, Ярославле и Санкт-Петербурге, а на домашней площадке наша команда сыграет только 28 марта с ижевскими «Купол-Родниками», которые возглавляет бывший наставник красно-белых Милош ПАВИЧЕВИЧ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье».
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