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Чемпионат мира, который пройдет во Владивостоке, презентовали в Давосе
Чемпионат мира по Го презентовали на международной площадке Всемирного экономического форума
В Давосе на экономическом форуме состоялась презентация Чемпионата мира по Го, который пройдет во Владивостоке с 28 мая по 1 июня. О предстоящем событии, в частности, о деловой ее части с участниками площадки поделился член Оргкомитета Чемпионата мира, руководитель компании «Росгеология» — Сергей Горьков.
Как отметил директор чемпионата Михаил Емельянов, это была первая презентация игры Го в рамках программы Всемирного экономического форума. Презентацию посетило много людей. Она вызвала большой интерес среди рядовых и статусных участников форума, которые изъявили желание посетить деловую программу Чемпионата во Владивостоке, сообщает пресс-служба чемпионата мира по игре Го.
- Простота правил и глубина философии ставят Го в ряд высших интеллектуальных прозрений человечества. В Го игроки ставят камни на перекрестки. Расцвет сетевых технологий от социальных сетей до блокчейн создает новую экономику перекрестков, а не клеток. В ней игроки не воюют за ресурсы, а делят их ради взаимной выгоды. Это мир без игры на вылет, где уже невозможна тотальная победа. В таком мире линейные иерархии проигрывают сетевым моделям, а сильный проигрывает слабому. Миру перекрестков нужна новая мультимодальная стратегия, - отметил Михаил Емельянов.
Главным мероприятием ВЭФ являются ежегодные встречи, которые проводятся традиционно на всемирно известном горнолыжном курорте Давос в конце января - начале февраля. По традиции здесь, в неформальной обстановке, обсуждаются ключевые вопросы современности, перспективы экономического развития, укрепления стабильности и мира. Форум предоставляет возможность встретиться и обсудить в неформальной обстановке многие ключевые для мировой экономики вопросы, установить новые деловые контакты, провести неофициальные встречи «с глазу на глаз» и «без галстуков».
Напомним, с 28 мая по 1 июня во Владивостоке состоится 41-й Чемпионат мира по Го. Решение было принято на 38-й сессии президиума Международной федерации Го в Гуйяне в 2017 году. Право на проведение соревнования по главной стратегической игре Азии получила Российская федерация Го.
Впервые за 40 лет геоточка Чемпионата вне азиатских стран. Национальных чемпионов из более чем 70 стран и территорий мира ждут в российской столице Дальнего Востока. Чемпионат пройдёт на острове Русском в кампусе Дальневосточного федерального университета. Также во Владивостоке впервые в истории Чемпионата запланированы Всероссийский Го-конгресс и Всемирный фестиваль Го для всех желающих. Игра будет доступна не только участникам мирового Чемпионата, но и каждому гостю.
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