"Луч" сделал ставку на собственную молодежь

Из-за непростой финансовой ситуации команда лишилась девятерых опытных игроков

Футбольный клуб «Луч» на учебно-тренировочном сборе в Сочи провел первый контрольный матч в межсезонье. Игра с ФК «Трактор» (Сочи) завершилась вничью со счетом 1:1. Мяч в составе приморцев забил Александр ВАСИЛЬЕВ.

Как сообщает пресс-служба «Луча», в составе нашей команды появились первые новички. В связи с запретом на регистрацию новых футболистов, клуб может заявлять только своих воспитанников. На этот раз в заявку команды попали два защитника: 20-летний Никита КОЛМАКОВ и 18-летний Данил ЩЕРБА. Также в «основу» вернулся полузащитник Сетрак АКОПЯН.

Напомним, что «Луч» завершил первую часть ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020 на мажорной ноте, одержав победы над «Спартак-2» и «Торпедо» и покинув зону вылета. На данный момент команда из Владивостока находится на 15-ой строчке турнирной таблицы.

В межсезонье команду покинули лучший бомбардир нападающий Саид АЛИЕВ, перебравшийся в «Нижний Новгород», защитники Павел СТЕПАНЕЦ, Астемир АБАЗОВ, Кирилл МАРУЩАК и Эрвинг Джо БОТАКА-ИОБОМА, полузащитники Заур КВЕКВЕСКИРИ, Александр МАКАРЕНКО и Анатолий КАТРИЧ, вратарь Дмитрий РЕБРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК "Луч"