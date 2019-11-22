Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ

До старта Чемпионата мира по игре Го во Владивостоке остается 189 дней

В «Точке кипения» Дальневосточного Федерального университете, в зале «Тихоокеанский рубеж» собрались сотрудники администрации края и города, представители сми. Для них федерация по игре Го Приморского края провела мастер-класс, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Чемпионата мира по игре Го.

До старта чемпионата мира по игре Го остается 189 дней. Приморский край и город Владивосток продолжает подготовку к историческому событию. Сегодня мастер-класс по игре Го в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) заинтересовал студентов, сотрудников вуза и представителей региональной власти. Тренеры Приморской федерации Го наглядно продемонстрировали игровой процесс, а также рассказали о традициях восточного настольного сражения в преддверии 41-го Чемпионата мира, который пройдет в ДВФУ в 2020 году.

«Университет часто проводит спортивные соревнования разных масштабов. Особенно приятно, что у нас проходят «умные» состязания — по шахматам, шашкам, и теперь к нам добавились игры Го. Недавно открывшаяся в вузе секция для мастер-классов успешно работает и привлекает большое внимание студентов», ― отметил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.

Сегодня сборная России является лидером по игре Го в Европе, поэтому впервые за 40 лет соревнование пройдет не в азиатской стране. О важности проведения Чемпионата по игре Го в Приморском крае рассказал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.

«Для нас большая честь впервые принимать у себя мировой чемпионат по самой главной стратегической игре на Востоке. Мы вместе с организаторами сделаем все возможное, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне. Наша задача, чтобы жители Приморья и других регионов страны приняли участие в программе такого масштабного состязания», — заявил Жан Кузнецов.

За мастер-классом четко следили судьи. Они выбрали 4 номинации и победителей, которые получили памятные статуэтки. Каждый участник получил сертификат.

Отметим, во Владивостоке мастер-классы по игре Го проходят по средам в молодежной библиотеке «БУК» по улице Светланской, 55 с 19:00 до 22:00. По четвергам в библиотеке №8 по улице Приморской, 5 с 16:00 до 18:00 и в библиотеке №7 по улице Калинина, 281 с 17:00 до 19:00. По пятницам: Центральная библиотека имени А.П. Чехова, проспект 100-летия Владивостока, 48 с 16:00 до 18:00. По субботам: библиотека №3, улица Хабаровская,19 с 16:00 до 18:00. С 13:00 до 15:00 библиотеке №20, проспект 100-летия Владивостока, 128-а. Мастер-классы бесплатные и не имеют ограничений по возрасту.





Газета «Золотой Рог», Владивосток.