Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ
До старта Чемпионата мира по игре Го во Владивостоке остается 189 дней
В «Точке кипения» Дальневосточного Федерального университете, в зале «Тихоокеанский рубеж» собрались сотрудники администрации края и города, представители сми. Для них федерация по игре Го Приморского края провела мастер-класс, сообщили газете "Золотой Рог" в пресс-службе Чемпионата мира по игре Го.
До старта чемпионата мира по игре Го остается 189 дней. Приморский край и город Владивосток продолжает подготовку к историческому событию. Сегодня мастер-класс по игре Го в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) заинтересовал студентов, сотрудников вуза и представителей региональной власти. Тренеры Приморской федерации Го наглядно продемонстрировали игровой процесс, а также рассказали о традициях восточного настольного сражения в преддверии 41-го Чемпионата мира, который пройдет в ДВФУ в 2020 году.
«Университет часто проводит спортивные соревнования разных масштабов. Особенно приятно, что у нас проходят «умные» состязания — по шахматам, шашкам, и теперь к нам добавились игры Го. Недавно открывшаяся в вузе секция для мастер-классов успешно работает и привлекает большое внимание студентов», ― отметил первый проректор ДВФУ Андрей Шушин.
Сегодня сборная России является лидером по игре Го в Европе, поэтому впервые за 40 лет соревнование пройдет не в азиатской стране. О важности проведения Чемпионата по игре Го в Приморском крае рассказал директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов.
«Для нас большая честь впервые принимать у себя мировой чемпионат по самой главной стратегической игре на Востоке. Мы вместе с организаторами сделаем все возможное, чтобы мероприятие прошло на высоком уровне. Наша задача, чтобы жители Приморья и других регионов страны приняли участие в программе такого масштабного состязания», — заявил Жан Кузнецов.
За мастер-классом четко следили судьи. Они выбрали 4 номинации и победителей, которые получили памятные статуэтки. Каждый участник получил сертификат.
Отметим, во Владивостоке мастер-классы по игре Го проходят по средам в молодежной библиотеке «БУК» по улице Светланской, 55 с 19:00 до 22:00. По четвергам в библиотеке №8 по улице Приморской, 5 с 16:00 до 18:00 и в библиотеке №7 по улице Калинина, 281 с 17:00 до 19:00. По пятницам: Центральная библиотека имени А.П. Чехова, проспект 100-летия Владивостока, 48 с 16:00 до 18:00. По субботам: библиотека №3, улица Хабаровская,19 с 16:00 до 18:00. С 13:00 до 15:00 библиотеке №20, проспект 100-летия Владивостока, 128-а. Мастер-классы бесплатные и не имеют ограничений по возрасту.
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ
- Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
- "Адмирал" показал китайцам, на что он способен
- "Луч" обыграл "Зенит-2" в Санкт-Петербурге
- "Луч" уже почти в десятке!
- "Адмирал" не смог справиться с одной из худших команд лиги
- Главный тренер "Луча": Что будет с судейством, я не знаю…
- "Спартак-Приморье" поставил Питер в непростое положение
- "Луч" едва не обыграл "Спартак-2"
- "Луч" остается непобедимым уже месяц
Новости раздела
- Во Владивостоке за доски сели представители администрации и СМИ
- "Спартак-Приморье" – пять побед подряд
- "Луч" нокаутировал в Москве "Спартак-2"
- "Спартак-Приморье" вышел на первое место
- Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера
- Новый главный тренер "Луча" пообещал сделать экстренные выводы
- "Лучу" подыскали нового главного тренера
- "Спартак-Приморье": первый домашний разгром
- Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
- "Луч" остался без главного тренера
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Массовая установка счетчиков на воду привела к неожиданным последствиям
- Новый магазин известной торговой сети появится во Владивостоке
- Бывший глава Приморья уходит на повышение
- Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает
- Делить имущество в случае развода супруги будут по-новому
- Руководитель компании "Аркада": "Было бы красиво..."
- Игорь Пушкарёв: "Высоцкий спасает..."
- В Приморье бухту Спасения спасут от незаконно построенных коттеджей
- Черный нал-кормилец
- "Катание на автомобиле? Глупое и бессмысленное занятие"