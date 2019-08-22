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Футбол: "Луч" вернулся в премьер-лигу

22 Августа 2019, 07:47 | Владивосток

Команда из Владивостока ждет элитного соперника в Кубке России

1/32 Финала Олимп-Кубка России по футболу сезона-2019/2020. 21 августа. Чита. Стадион "Локомотив", 4,8 тыс. зрителей. "Чита" (Чита) - "Луч" (Владивосток) - 0:1 (0:1). Гол: Белунов (11).

"Чита": Юнусов, Осипов, Марков, Ращупкин, Бугаенко, Уан (Дьяченко, 73), Шадринцев, Павлов, Коротков (Анцыферов, 63), Шабанов, Каменев (Алтышев, 76).

"Луч": Ребров, Аравин, Насадюк, Степанец, Постухов, Ботака, Квеквескири, Саламатов (Кротов, 62), Белунов (Абазов, 78), Симанов (Гордиенко, 46), Руденко (Алиев, 46).

Предупреждения: Каменев (43), Павлов (71), Марков (85) -  Кротов (69).

Удаление: Павлов,  82 (2 ЖК).

Как сообщает официальный сайт «Луча», до Читы владивостокцы добирались с большими приключением, при приземлении в Иркутске оказалось, что погода нелетная. Рейс откладывался и откладывался, в итоге команда ночевала в аэропорту, уютно расположившись на креслах зала ожидания. В Забайкалье добрались только ближе к полудню. Сразу по прилету отправились в гостиницу, а оттуда на стадион. На поле приморцы вышли в футболках в поддержку полузащитника Дмитрия КАЛУГИНА, которому успешно провели операцию после травмы, полученой в матче с «Факелом».

Победитель этого матча выйдет в 1/16 финала, где сыграет с одним из клубов премьер-лиги.  Соперником «Луча» может стать «Динамо», «Урал», «Рубин» или «Ростов». Жеребьевка состоится 4 сентября. Поединки пройдут 25 и 26 сентября, команды премьер-лиги играют в гостях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК "Луч"

 

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Теги: чита  ФНЛ  футбол  кубок  "Луч" 













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