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Владивосток стал заколдованным городом

21 Июля 2019, 07:47 | Владивосток

ФК «Томь» не может выиграть на выезде у «Луча» второй год подряд при хорошей игре

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 3 тур. 20 июля. Владивосток. Стадион "Динамо", 2,5 тыс. зрителей. "Луч" (Владивосток) - "Томь" (Томск) - 1:1 (0:0) Голы: Гордиенко (73) - Казанков (69).

"Луч": Котляров, Марущак, Пономаренко, Магадиев, Аравин, Стеклов, Макаренко (Степанец, 66), Кротов (Квеквескири, 73), Носов (Калугин, 60), Симанов (Годиенко, 46), Кутьин (Алиев, 66).

"Томь": Вавилин, Шумских, Мануйлов, Эдиев, Пенчиков, Казанков (Гасилин, 76), Киреенко, Шалаев (Каккоев, 75), Калинский (Плетнев, 85), Талалай, Житнев (Тлупов,  83).

Предупреждения: Макаренко (39), Стеклов (87) -  нет.

«Луч» впервые в сезоне сыграл вничью, для «Томи» потеря очко во Владивостоке также стала первой в сезоне. Главным гером матча стал вратарь хозяев КОТЛЯРОВ, как минимум, трижды спасший команду во второй половине встречи. Увы, никак не может найти свой шанс у чужих ворот новобранец «Луча» КУТЬИН, большую часть отведенного ему времени играющий без мяча.

Василий БАСКАКОВ, главный тренер ФК «Томь»:

- Чувство досады есть. Когда ведешь в счете, владеешь преимуществом и теряешь очки. Не доиграли один момент и нас наказали. Заколдованный город какой-то: в прошлом году 2:0 вели и дали поднять голову и сегодня. У «Луча» вратарь КОТЛЯРОВ - это половина команды. Первый тайм был равный, а во втором стали двигаться быстрее и создавать моменты. Но с тяжелого выезда ничья тоже результат.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Хорошая, упорная игра. Шансы были равны в целом. Пропустили гол, подарив момент Томску. Большого преимущества у соперника не наблюдалось, хотя мы завершали игру с тремя молодыми игроками на поле. Может в какой-то степени это сказалось на ошибке, приведшей к голу. Одно очко можно занести в актив. Усиления состава больше не будет, закрылось для нас уже трансферное окно. Пока игроки нашей команды только притираются друг к другу, нужно 6-7 туров подождать.

«СКА-Хабаровск» в Хабаровске проиграл московскому «Торпедо» 0:1.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФНЛ

Автор:
Теги: "Луч"  чемпионат  футбол  Рустем ХУЗИН 



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