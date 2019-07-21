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Сибиряки пожаловались на Владивосток
ФК «Томь» не может выиграть на выезде у «Луча» второй год подряд при хорошей игре
Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 3 тур. 20 июля. Владивосток. Стадион "Динамо", 2,5 тыс. зрителей. "Луч" (Владивосток) - "Томь" (Томск) - 1:1 (0:0) Голы: Гордиенко (73) - Казанков (69).
"Луч": Котляров, Марущак, Пономаренко, Магадиев, Аравин, Стеклов, Макаренко (Степанец, 66), Кротов (Квеквескири, 73), Носов (Калугин, 60), Симанов (Годиенко, 46), Кутьин (Алиев, 66).
"Томь": Вавилин, Шумских, Мануйлов, Эдиев, Пенчиков, Казанков (Гасилин, 76), Киреенко, Шалаев (Каккоев, 75), Калинский (Плетнев, 85), Талалай, Житнев (Тлупов, 83).
Предупреждения: Макаренко (39), Стеклов (87) - нет.
«Луч» впервые в сезоне сыграл вничью, для «Томи» потеря очко во Владивостоке также стала первой в сезоне. Главным гером матча стал вратарь хозяев КОТЛЯРОВ, как минимум, трижды спасший команду во второй половине встречи. Увы, никак не может найти свой шанс у чужих ворот новобранец «Луча» КУТЬИН, большую часть отведенного ему времени играющий без мяча.
Василий БАСКАКОВ, главный тренер ФК «Томь»:
- Чувство досады есть. Когда ведешь в счете, владеешь преимуществом и теряешь очки. Не доиграли один момент и нас наказали. Заколдованный город какой-то: в прошлом году 2:0 вели и дали поднять голову и сегодня. У «Луча» вратарь КОТЛЯРОВ - это половина команды. Первый тайм был равный, а во втором стали двигаться быстрее и создавать моменты. Но с тяжелого выезда ничья тоже результат.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Хорошая, упорная игра. Шансы были равны в целом. Пропустили гол, подарив момент Томску. Большого преимущества у соперника не наблюдалось, хотя мы завершали игру с тремя молодыми игроками на поле. Может в какой-то степени это сказалось на ошибке, приведшей к голу. Одно очко можно занести в актив. Усиления состава больше не будет, закрылось для нас уже трансферное окно. Пока игроки нашей команды только притираются друг к другу, нужно 6-7 туров подождать.
«СКА-Хабаровск» в Хабаровске проиграл московскому «Торпедо» 0:1.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФНЛ
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