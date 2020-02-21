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На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
Но приморская команда сумела сыграта агрессивно и на максимуме возможностей
Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион. Регулярное первенство. 20 февраля. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Университет-Югра» (Сургут) 90:71 (24:19, 22:13, 17:19, 27:20)
«Спартак-Приморье»: Шелекето – 18 очков (5 подборов, 4 передачи, 1 перехват), Щербенев – 17 (4 подбора, 8 передач), Писклов – 13 (6 подборов), Курцевич – 12 (4 подбора), Вздыхалкин – 12 (7 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Захаров – 6 (3 подбора, 2 передачи, 2 перехвата), Колюшкин – 6 (1 подбор, 1 передачи), Пилипчук – 6, Форналев, Козин (1 подбор).
«Университет-Югра»: Уолкер – 21 очко (7 голевых передач), Лепоевич – 21, Писарчук – 10, Старателев– 6, Юрчик – 4, Федорчук – 3, Пушкин - 3.
В составе гостей на паркет вышел экс-спартаковец БАБАЙЛОВ, но для него принципиальный матч оказался крайне неудачным – мяч все время валился из рук.
У «Спартака-Приморье» свои проблемы – из-за травмы МИТЧЕЛЛА роль основного разыгрывающего перешла к ЩЕРБЕНЕВУ, отыгравшему почти 35 минут и набравшему 17 очков. В заявку на игру были включены всего 7 игроков основной команды, а Митчелл и ЗВЕРКОВ из-за травм вынуждены были поддерживать команду со зрительских мест. Андрей, кстати, уже готовится вернуться на площадку. Свою порцию аплодисментоы сорвал воспитанник красно-белой стемы ПИЛИПЧУК, получивший 12,5 минут игрового времени.
Далее – хуже. КОЛЮШКИН получил травму во второй четверти и был вынужден срочно отправиться в больницу, где был выявлен перелом ноги.
Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Яркая игра. Мы понимали, что отступать некуда. При таких обстоятельствах на первый план выходят такие качества, которые скрыты, когда все хорошо. Отсюда такой результат. Каждый, кто выходил, проявлял 150% своих возможностей. По защите был настрой то, что надо. Отстояли «щит», агрессивно защищались на мяче. С такими парнями, как ЛЕПОЕВИЧ, УОЛКЕР, которые индивидуально сильны, это очень тяжело. Но у нас так бывало, что даже молодые парни с ними защищались. Поэтому спасибо ребятам, что они так настроились и себя проявили с лучшей стороны. Каждый в отдельности и как команда в целом.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет на домашней площадке 23 февраля с «Новосибирском», который возглавялем экс-спартаковец Владимир ПЕВНЕВ.
До перелета во Владивосток сибиряки проиграли в Южно-Сахалинске «Востоку-65» 75:80 и потеряли шансы на выход в плей-офф.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье».
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