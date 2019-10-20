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"Луч" остался без главного тренера

20 Октября 2019, 17:03 | Владивосток

Команда находится в разобранном состоянии

После безвольного поражения от «Енисея» 0:1, когда гости забилия победный мяч уже в компенинсированое время подал в отставку с должности главного тренера «Луча» Рустем ХУЗИН.  Имя нового наставника пока неизвестно, так как для клуба уход Хузина оказался неожиданным.

«После таких игр тяжело что-то говорить. Наверное, и сказать-то особо нечего… Понятно что все хотят побед, болельщики хотят, чтобы команда ярко играла, чтобы забивала. К сожалению, этого сегодня нет. Сейчас разговоривал с руководством. Команде нужна какая-то эмоциональная встряска, новый тренер. Подал заявление по этому поводу. Хочу поблагодарить всех болельщиков. За то, что поддерживали, за то, что верят в команду», - сказал после матча г-н Хузин.

Под руководством Рустема Агзамовича желто-синие провели 59 официальных встреч, 16 из которых выиграли, 24 сыграли вничью и 19 проиграли. При этом были и рекордная беспроигрышная серия из 13 матчей и 19 матчей на ноль в прошлом сезоне.

Стоит отметить, что спад у приморцев начался после громкой победы над московским «Динамо» в Кубке России. Похоже, что большая часть игроков «Луча» просто «зазвездила», в том числе нападающий Саид АЛИЕВ, который резко сдал по ходу сезона. Претензий, наверно нет только к одному игроку – ветерану Сергею ПОНОМАРЕНКО.

«Коллектив нашего клуба благодарит Рустема Агзамовича за сотрудничество, профессионализм и трудовую этику и желает удачи в дальнейшей тренерской деятельности», - говорится на сайте «Луча».

Стоит отметить, что в отчетном туре новые главны тренеры появились сразу в двух командах – «Нижний Новгород» возглавил Роберт ЕВДОКИМОВ, «Факел» - Владимир БЕСЧАСТНЫХ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «Луч»

Автор:
Теги: футбол  Рустем ХУЗИН  спорт  "Луч" 



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