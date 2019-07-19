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День Пусана на баскетбольной площадке

19 Июля 2019, 16:57 | Владивосток

В рамках празднования Дня Пусана на набережной Владивостока состоялся турнир по баскетболу 3х3 между приморскими и корейскими молодежными командами

Сотрудничество баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» с Южной Кореей продолжается уже второе десятилетие. Товарищеские матчи с корейцами главная команда Приморского края проводила еще в 2007 году. А еще раньше, 27 лет назад, власти Владивостока установили побратимские отношения с корейским Пусаном, и у истоков этих отношений стоял ветеран приморской баскетбольной команды, руководитель международного департамента «Спартака-Приморье» Владимир САПРЫКИН, сообщает официальный сайт БК «Спартак-Приморье».

«Владивосток стал популярным городом серди корейских туристов, в наш город каждый день прилетают больше 10 рейсов из разных городов Южной Кореи. А вообще Пусан – это первый город, с которым были установлены побратимские отношения, произошло это еще в 1992 году, – вспоминает Владимир Сапрыкин. – У нас хорошие традиции взаимоотношения во всех направлениях – экономике, культуре, спорте. У Кореи есть хорошая традиция – они каждый год отправляются в Евроазиатскую экспедицию. Но если раньше делегация прилетала во Владивосток, а дальше пересаживалась на поезд и ехала через всю нашу страну в Москву и Санкт-Петербург, то в этот раз уже через Китай, Монголию, Россию доберется до Берлина, и по пути следования будет знакомить граждан азиатских и европейских стран с корейской культурой. В Корее и, в частности, в Пусане очень популярен баскетбол, как и у нас во Владивостоке. И там, и у нас есть профессиональные команды. Так, несколько лет назад мы договорились, чтобы наши школьники играли между собой. Мы здесь принимаем молодежную команду из Пусана, а наши юноши «Спартака-Приморье» каждый год отправляются на товарищеский турнир в Южную Корею».

День Пусана во Владивостоке отмечается третий год подряд, и в его программу неизменно входят соревнования по баскетболу среди молодежных команд двух стран. В 2019 году молодежные команды «Спартака-Приморье» и Пусана провели не только товарищеские по классическому баскетболу 5х5 на паркете спорткомплекса «Чемпион», но и впервые приняли участие в турнире по уличному баскетболу 3х3. Такой формат идеально подошел под концепцию фестиваля корейской культуры, который в то же время проходил на Спортивной набережной.

В турнире по баскетболу 3х3 хозяев представляли воспитанники «Спартака-Приморье», команды «Приморье», «Спартак» и «Владивосток». Корейская сторона также была представлена тремя командами. В результате после группового этапа были сформированы полуфинальные пары: «Корея-1» - «Корея-3», «Приморье» - «Спартак». В противостоянии корейских команд сильнее была первая – 16:9, а российских – «Приморье», обыгравшая «Спартак» со счетом 12:9.

В финале «Приморье» и «Корея-1» не смогли показать результативную игру, и пара точных бросков гостей в концовке решила исход встречи – 5:8. В матче за 3 место «Спартак» обыграл «Корею-2» со счетом 11:6.

Иван СЫРКИН, исполнительный директор БК «Спартак-Приморье»:

- Для «Спартака-Приморье» очень важна работа по взаимодействию с нашими ближайшими азиатскими соседями. Товарищеские встречи с командами из КНР, Японии и, в данном случае, Южной Кореи – это возможность посоревноваться с хорошо организованными и технически подготовленными командами. Нашим молодёжным командам не хватает игр со сверстниками внутри страны в течение сезона, и мы с удовольствием восполняем этот пробел международными встречами в летний период. Баскетбольные матчи в рамках праздника «День Пусана» - это лишь первый из трёх запланированных международных турниров нашей «молодежки». Кроме того, такая интеграция Приморского края в азиатский регион идёт в одном ключе с линией, обозначенной президентом нашей страны.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: баскетбол  "спартак-приморье"  спорт  пусан  иван сыркин 



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