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"Луч" вновь побеждает и теряет игроков

18 Августа 2019, 20:55 | Владивосток

Есть первая в сезоне победа желто-синих с разгромным счетом

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. Владивосток, 18 августа. Стадион "Динамо", 1850 зрителей. "Луч" (Владивосток) - "Факел" (Воронеж) - 3:0 (1:0). Голы: Кутьин (2), Гординенко (63), Алиев (73).

"Луч": Пономаренко, Марущак, Магадиев, Ботака, Аравин, Абазов (Симанов, 81), Кротов, Стеклов (Макаренко, 84), Квеквескири (Калугин, 82), Кутьин (Гордиенко, 48), Алиев (Саламатов, 77).

"Факел": Ермаков, Хайманов, Лихачев, Дмитриев, Пухов (Мазуров, 78), Рябокобыленко, Гладышев (Красильниченко, 78), Черевко (Микушин, 10), Хлебородов, Яковлев (Букия, 66), Корян (Воробьев, 71).

Предупреждения:Квеквескири, 57, Саламатов, 80 - Гладышев, 53, Яковлев, 55, Рябокобыленко, 77.

«Луч» прервал трехматчевую серию без побед. Каждый из трех штатных нападающих хозяев отметился забитым голом, а Саид АЛИЕВ и без этого выдал отличный матч, постоянно обостряя игру и держа в напряжении защиту гостей. И кто знает, если бы поле было в приемлимом состоянии, сколько раз бы лучший бомбардир «Луча» заставил вратаря гостей вынимат мяч из ворот.

Положительный исход матча омрачила травма КАЛУГИНА – у полузащитника «Луча», похоже, перелом верхней челюсти. В составе гостей на поле вышли два бывших игрока «Луча» - Руслан КОРЯН и Иван ХЛЕБОРОДОВ.

Сергей ОБОРИН, главный тренер ФК «Факел»:

- Сложно делать резюме при неудовлетворительных результатах. Сегодня мы в ряде ситуаций индивидуально уступили. Уступили в простых эпизодах и хозяева эти ошибки использовали. Быстрый гол повлиял на ход игры. Мы сыграли хуже. Этого хватило для крупного счета.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Не сказал бы, что матч был простой, даже при таком крупном счете. Я знаю хорошо тренера гостей Сергея Оборина. Играл у него. Много у него почерпнул. Благодарен ему. Если по игре, то поле было сложное, и мы вышли играть в два нападающих. Упростили игру и забили быстрый гол. Реализовали свои моменты. Сыграли хорошо и очень рад, что не пропустили.  Впереди сложный график - кубковая игра и выезд в Калининград. Будем готовиться. Результатом я сегодня доволен.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФК «Луч»

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Теги: ФНЛ  футбол  победа  "Луч" 



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