Футбол: "Луч" остался вне игры

Как минимум, до 10 апреля

Руководство Футбольной национальной лиги (ФНЛ) заявило о приостановлении первенства 2019-2020 до 10 апреля в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией.

«Приоритетом для нас как для организаторов соревнований является здоровье болельщиков и участников матчей, поэтому в сложившейся ситуации и с учетом возможных рисков мы вынуждены принять это непростое решение. Надеюсь, что принимаемые в настоящее время меры помогут в кратчайшие сроки справиться с угрозой, и мы скоро вернемся на стадионы и сможем доиграть сезон в комфортных и безопасных для всех условиях», - прокомментировал президент ФНЛ Игорь ЕФРЕМОВ.

За этот период было намечено провести четыре тура первенства - с 28-го по 31-й включительно.

О новых датах проведения запланированных на этот период матчей будет сообщено дополнительно.

В первенстве ФНЛ, втором по значимости турнире российского футбола, выступает 20 команд. По итогам турнира две лучшие команды напрямую выходят в Российскую премьер-лигу, заменяя две худшие команды РПЛ; клубы, занявшие 3-4-е места, проводят стыковые матчи с командами, занявшими в высшем дивизионе 13-14-е места.

По итогам 27 туров «Луч» (Владивосток) занимает 16-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ. На счету приморцев 27 очков, у «Краснодара-2» (занимает 15-ое место) и «Енисея» (14-ое место) - по 28.