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Владивостоку пообещали большую зачистку

18 Января 2020, 10:13 | Владивосток

Руководство Приморья выдвинуло ультиматум перевозчикам мусора

Первые недели после перехода к новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) выдались сложными для жителей Владивостока. Несмотря на предпринимаемые усилия и привлечение к вывозу мусора новых компаний, многие контейнерные площадки в жилых массивах были переполнены, сообщает газета «Золотой Рог».

В конце минувшей недели председатель правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА поставила задачу в срок до 20 января отладить вывоз бытовых отходов в Ленинском и Первомайском районах Владивостока и убрать скопившийся мусор от домов.

«Возникшую проблему нужно не просто решить, но и сделать так, чтобы она не возникала снова. Сейчас необходимо убрать скопившийся мусор, выстроить схему ежедневной работы транспортных компаний. Если к понедельнику данный вопрос не будет решен, то будут приняты соответствующие кадровые решения», – заявила Вера Щербина.

По словам зампредседателя ППК Елены ПАРХОМЕНКО, к середине января проблема с вывозом бытовых отходов в двух районах города, возникшая из-за сбоев в работе транспортных компаний, практически разрешилась.

«Если в первых числах января на этих двух районах работало от 4 до 13 спецмашин, то 16 января на маршруты вышли 60 единиц техники – мусоровозы, самосвалы, бортовые машины, для более быстрой уборки дворов используем погрузчики. В разы выросло и количество вывезенного мусора – 1 января более 11 тонн, 2 января – около 80 тонн, 3 января – 165 тонн, с наступлением рабочих дней эта цифра превысила 200 тонн ежедневного вывоза, 16 января количество вывезенных отходов составило 278 тонн», – уточнила Елена Пархоменко, добавив, что вывозить мусор помогают администрация Владивостока, а также КГУП «Приморский экологический оператор».

Ранее губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО пообещал, что жильцам домов, мусор от которых не вывозился в срок, будет сделан перерасчет (первую квитанцию от регионального оператора за вывоз ТКО приморцы получат в феврале – прим. автора). А компании, которые допустили появление куч мусора возле МКД, будут наказаны штрафами или вовсе уйдут с рынка.

«Сейчас привлекаем на аутсорсинг небольшие компании, которые ранее работали в районах города, – задействуем малый и средний бизнес. Там, где нынешние компании не справляются с площадями, часть территорий передаем. Это будут прямые договоры с региональным оператором», – рассказал губернатор на совещании 13 января.

Напомним, что районы Владивостока, из которых поступает наибольшее количество жалоб на несвоевременный вывоз ТКО, по итогам проведенного в 2019 году конкурса взяли на обслуживание коммерческие структуры, связанные с окружением экс-мэра Владивостока Владимира НИКОЛАЕВА.  Например, учредителем ООО «Даль-ЭКО», вывозящей мусор в Первомайском и Ленинском районах, числится Раиса НИКОЛАЕВА – мать бывшего градоначальника. ООО «Чистый город» и ООО «Экологическое предприятие «Город Н», занимающиеся вывозом ТКО в Первореченском и Советском районах Владивостока соответственно, также имеют общего учредителя – это Алан Аланович БУДАЕВ, сын вице-мэра в администрации Владимира Николаева. Единственным конкурентом «мусорной монополии» станет зарегистрированное в Новосибирске ООО «Чистый Сервис НСК».

Добавим, что обо всех фактах недобросовестного вывоза мусора можно сообщить по телефону «горячей линии»: 8-800-200-53-66, которая работает ежедневно с 10.00 до 20.00

Андрей СЕРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: тко  вывоз  реформа  твердые коммунальные отходы  мусор 



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