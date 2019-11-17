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"Спартак-Приморье" вышел на первое место

17 Ноября 2019, 14:58 | Владивосток

Одержав победу в Сургуте

Баскетбол. Суперлига – Первый дивизион.  16 ноября. Сургут. «Университет-Югра» (Сургут) - «Спартак-Приморье» (Приморский край) 64:92 (19:20, 12:19, 13:28, 20:25)

«Университет»: Лепоевич – 15 очков, Юрчик - 13, Бабайлов – (4 подбора), Шамсутдинов – 9 (0. 4 передачи), Писарчук – 7, Пушкин – 6.

«Спартак-Приморье»: Вздыхалкин – 17 очков (5 подборов, 4 передачи), Митчелл – 13 (4 подбора, 8 передач, 3 перехвата), Курцевич – 10 (2 подбора, 1 перехват, 1 блокшот), Шелекето – 10 (2 подбора), Захаров – 9 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Зверков – 8 (6 подборов, 2 передачи), Писклов – 8 (3 подбора, 2 передачи), Торопов – 6 (3 подбора, 1 передача), Щербенев – 6 (1 подбор, 2 передачи), Величкин – 5 (1 подбор, 1 передача), Колюшкин (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват).

«Спартак-Приморье» одержал уверенную победу в Сургуте со счетом 92:64 и вышел на первое место в турнирной таблице Суперлиги.

«Спартак-Приморье» начал матч с рыка «8:0», за 2 минуты до конца первой четверти имел двузначное преимущество (17:7), но пропустил рывок хозяев «12:3» и ушел на первый перерыв с минимальной разницей – 20:19. Развить результативное нападение гости не смогли, и так ни разу в матче и не вышли вперед. Вторую четверть «Спартак» выиграл «+7», третью – «+9», четвертую «+5».

«Университет» показал очень низкий процент реализации бросков с игры – 33, при этом наша команда практически лишила соперника атак второго шанса. На своем щите приморцы забрали 27 подборов, отдав хозяевам всего 7. А «Спартак» забил 11 трех- (46%) и 27 двух-очковых бросков (63%). Хороший показатель и уверенная победа.

Спаренный выезд «Спартак-Приморье» продолжит в Новосибирске, где сыграет 19 ноября в 22:30 вво (15:30 мск).

Максим УЧАЙКИН, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:

- Хорошая вторая половина. В первой – в нападении немного передерживали мяч, и не получалось у нас убегать в раннее нападение, потому что еще сказывался тяжелый перелет. «Университет» держался за счет забитых трехочковых, которые мы им позволили забить из-за своих ошибок. Тем не менее, мы старались использовать весь ростер, чтобы игроки были свежие, и план на игру, который мы наметили, сохранялся. В перерыве сделали коррективы по защите, сказали, что надо следовать гейм-плану, в нападении нужно бежать, потому что, даже если нет сил, после двух-трех рывков будет замена, можно будет присесть на лавку отдохнуть. Что в общем и получилось в третьей четверти: в защите исключили ошибки, в нападении побежали, начали двигать мяч, получили хорошие открытие дальние броски, которые реализовали. Спасибо ребятам за такую игру, каждый выложился. И цифры об этом говорят, и результат налицо.

«Восток-65» (Южно-Сахалинск) обыграл «Новосибирск» на выезде 85:68.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»

Автор:
Теги: спорт  Максим Учайкин  баскетбол  университет  "спартак-приморье" 



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