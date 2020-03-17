Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Спартак-Приморье" имеет отличные шансы на победу в Суперлиге
Надо одерживать победу в Ярославле
Департамент профессионального баскетбола будет рекомендовать исполкому Российской федерации баскетбола (РФБ) отменить плей-офф в Первом дивизионе Суперлиги, классифицировать команды в сезоне 2019/20 по итогам регулярного чемпионата. В этом случае БК «Спартак-Приморье» имеет отличные шансы на завоевание, как минимум, серебряных медалей.
На данный момент клуба из Владивостока идет вторым в регулярном чемпионате Суперлиги 1, впереди лишь «Самара» с преимуществом в одну победу. Вчера «Спартак-Приморье» прибыл в Ярославль, где завтра сыграет с «Буревестником», который занимает третье место и отстает от приморцев на три победы. Последний матч перед вынужденной паузой пройдет в обычном режиме при зрителях.
В случае победы в Ярославле и осечки «Самары» в сегодняшнем матче против «Темп-СУМЗ-УГМК» наша команда может вновь выйти на первое место в чемпионате и надолго, так как РФБ приостанавливает все всероссийские соревнования, проходящие под эгидой федерации, в период с 20 марта по 10 апреля.
«Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», - отмечает пресс-служба БК «Спартак-Приморье».
Последний матч перед вынужденной паузой пройдёт в обычном режиме при зрителях.
Ранее на неопределенный срок был приостановлен чемпионата Единой молодежной лиги ВТБ, в котором выступает «Спартак-Приморье-2».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
Новости партнеров
Новости тематики
- "Спартак-Приморье" имеет отличные шансы на победу в Суперлиге
- Во Владивостоке начали отменять мероприятия
- "Луч" отправится на матч на поезде
- "Спартак-Приморье" не дотянул до концовки
- "Спартак-Приморье" сохранил первое место
- "Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов
- "Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
- "Спартак-Приморье" погасил долги по зарплате
Новости раздела
- "Спартак-Приморье" имеет отличные шансы на победу в Суперлиге
- Во Владивостоке начали отменять мероприятия
- "Луч" отправится на матч на поезде
- "Спартак-Приморье" не дотянул до концовки
- "Спартак-Приморье" сохранил первое место
- Определены победители ледового велоралли "Тур острова Папенберга"
- "Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов
- "Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- Школы Приморья готовят к режиму ЧС
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- 100 миллионов рублей направят на ремонт дорог в Арсеньеве
- Найден уникальный способ защиты мужчин от коронавируса
- Стало известно, какие товары значительно подорожают из-за падения курса рубля
- Рынок жилья обрадовался плохим новостям
- На острове Русском взбунтовались рабочие со "стройки века"
- Авиазавод в Приморье начал производство гражданских вертолетов