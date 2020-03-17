"Спартак-Приморье" имеет отличные шансы на победу в Суперлиге

Надо одерживать победу в Ярославле

Департамент профессионального баскетбола будет рекомендовать исполкому Российской федерации баскетбола (РФБ) отменить плей-офф в Первом дивизионе Суперлиги, классифицировать команды в сезоне 2019/20 по итогам регулярного чемпионата. В этом случае БК «Спартак-Приморье» имеет отличные шансы на завоевание, как минимум, серебряных медалей.

На данный момент клуба из Владивостока идет вторым в регулярном чемпионате Суперлиги 1, впереди лишь «Самара» с преимуществом в одну победу. Вчера «Спартак-Приморье» прибыл в Ярославль, где завтра сыграет с «Буревестником», который занимает третье место и отстает от приморцев на три победы. Последний матч перед вынужденной паузой пройдет в обычном режиме при зрителях.

В случае победы в Ярославле и осечки «Самары» в сегодняшнем матче против «Темп-СУМЗ-УГМК» наша команда может вновь выйти на первое место в чемпионате и надолго, так как РФБ приостанавливает все всероссийские соревнования, проходящие под эгидой федерации, в период с 20 марта по 10 апреля.

«Матчи всех турниров, которые, согласно календарю, должны состояться до указанного периода, будут проведены с условием требований и рекомендаций органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также тщательного соблюдения всех мер безопасности для игроков, тренеров, официальных лиц и болельщиков», - отмечает пресс-служба БК «Спартак-Приморье».

Последний матч перед вынужденной паузой пройдёт в обычном режиме при зрителях.

Ранее на неопределенный срок был приостановлен чемпионата Единой молодежной лиги ВТБ, в котором выступает «Спартак-Приморье-2».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»