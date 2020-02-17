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"Спартак-Приморье" погасил долги по зарплате
Красно-белая машина продолжает борьбу за первое место в Суперлиге
Игрокам и тренерскому штабу баскетбольного клуба «Спартак – Приморье» (Владивосток) погашены все долги по зарплате. 20 февраля красно-белые примут на своей площадке «Университет-Югру».
«В нарушение Трудового кодекса РФ спортивный клуб имел задолженность по зарплате за ноябрь и декабрь 2019 года перед 27 спортсменами и тренерами в сумме более 8 млн рублей», - говорится в сообщении прокуратуры Приморья.
Прокуратура Фрунзенского района Владивостока потребовала от директора баскетбольного клуба устранить нарушения трудового законодательства, в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата зарплаты).
После вмешательства прокуратуры удалось добиться полного погашения долгов по зарплате.
БК «Спартак-Приморье» на данный момент занимает второе место в регулярном первенстве Суперлиги - первом дивизионе чемпионата России по баскетболу среди мужских команд.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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