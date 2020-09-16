Во Владивостоке столб покрыли медалями

Больше 1000 марафонских медалей потребовалось для изготовления «Бегового нулевого километра» во Владивостоке

Больше 1000 марафонских медалей понадобилось для изготовления «Бегового нулевого километра». Вскоре он появится на Спортивной набережной Владивостока, где берет свое начало «Торопа здоровья». Новый арт-объект в краевом центре установит беговой клуб RunDnsRun при поддержке администрации города. Торжественная церемония открытия запланирована на 26 сентября.

«Беговой нулевой километр» установят вместо одного из существующих столбов уличного освещения. Он сохранит свою функцию, однако примет совершенно иной вид. В основании конструкции – более 1000 медалей международного марафона «Мосты Владивостока» и ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run, а на вершине расположен светильник в виде шара, окруженного кольцом. Общий вес медалей превышает 100 кг. Концепцию светового арт-объекта разработал руководитель студии монументального искусства «33+1» Павел Шугуров. Сегодня скульптура находится на этапе сборки. Каждая медаль крепится на основание, впереди – эпоксидная затирка и монтаж светящихся элементов.





«Конструкция будет монолитной. Мы приняли такое решение по нескольким причинам. Дело в том, что каждая медаль очень красивая, привлекает внимание. И мы переживаем, что людям захочется взять одну из них с собой, и наверняка кто-то попытается это сделать. Чтобы пресечь акты вандализма, мы крепим медали максимально прочно к столбу. И, конечно, надеемся на сознательность наших граждан», - объясняет художник арт-сообщества «33+1» Павел Шугуров.

Как отмечают авторы проекта, такая скульптура будет символизировать начало спортивного пути каждого горожанина и всего Владивостока как беговой столицы России.

«С каждым годом все больше жителей Владивостока становятся поклонниками здорового образа жизни и занимаются спортом. «Беговой нулевой километр» призван вдохновлять людей быть активными, ведь и марафонская дистанция начинается с первого шага. Мы надеемся, что арт-объект станет точкой притяжения и для наших иностранных гостей – участников международных марафонов и поклонников спортивного туризма. А для жителей города, которые регулярно выходит на пробежки по «Тропе здоровья», он станет любимой и удобной точкой старта: от него до стадиона МГУ им. Невельского – около 2 км, а когда тропу продлят в сторону мыса Кунгасный, маршрут станет более продолжительным», - прокомментировала директор бегового клуба RunDnsRun Ольга Гаева.





Напомним, идею установки во Владивостоке «Бегового нулевого километра» поддержало управление физической культуры и спорта администрации Владивостока. Место установки было согласовано на заседании Совета по культуре и искусству при главе города.

«Подобные образы «Бегового нулевого километра» есть и в других городах России. Во Владивостоке Спортивная набережная пользуется большой популярностью среди горожан, особенно в летнее время. В связи с этим, арт-объект может стать еще одной туристической и спортивной достопримечательностью города», - сказала начальник отдела охраны историко-культурного наследия управления культуры Светлана Москвитина.





Церемония торжественного открытия «Бегового нулевого километра» запланирована на 26 сентября. Тогда же состоится и первый забег от арт-объекта.