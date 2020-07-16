У известного яхт-клуба Владивостока земля ушла из-под ног

Администрации яхт-клуба подозревает, что здесь будет использована мошенническая схема

С 2017 года на берегу бухты Новик в районе «Порохового погреба №13» (пос. Экипажный) начал работу яхт-клуб «Алые паруса», при котором были созданы детские спортивные секции (парусный спорт, велоспорт, бег, кудо, ориентирование, шахматы и пр.).

Секции пользуются большой популярностью у детей поселков Экипажный и Подножье за неимением в этом районе острова Русского другой альтернативы проведения досуга. Также на территории яхт-клуба круглый год проводят соревнования как на воде, так и на суше. Яхт-клуб стал значимым местом для спортсменов-любителей Владивостока.

В настоящий момент у руководства яхт-клуба есть инвесторы и договоренность с музеем «Владивостокская крепость» о превращении территории в полноценный спортивно-культурный центр с реконструкцией имеющихся построек. Но отсутствует договор аренды на земельный участок, прилегающий к воде.

15.07.2020 г. администрация Владивостока провела аукцион на этот участок, который выиграли с явно завышенной ставкой (6 млн руб.) некие лица из Черниговского района. У администрации яхт-клуба есть веские подозрения, что здесь будет использована мошенническая схема, при которой мэрия не получит арендных платежей, а пока будут идти судебные разбирательства, землю сдадут в субаренду, после чего выигравшие аукцион лица исчезнут. Деятельность спортивных секций же будет прекращена, что нанесет урон, как жителям о. Русского, так и спортсменам Владивостока.

Также существует прецедент, когда мэр Владивостока (ВЕРКЕЕНКО) отозвал свое решение о сносе незаконных построек серф-лагеря в бухте Ахлестышева (о.Русский), также имевшим значение для спортсменов города, и помог в оформлении документов для ведения законной деятельности.

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Фото yachtrussia.com.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.