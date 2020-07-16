Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
У известного яхт-клуба Владивостока земля ушла из-под ног
Администрации яхт-клуба подозревает, что здесь будет использована мошенническая схема
С 2017 года на берегу бухты Новик в районе «Порохового погреба №13» (пос. Экипажный) начал работу яхт-клуб «Алые паруса», при котором были созданы детские спортивные секции (парусный спорт, велоспорт, бег, кудо, ориентирование, шахматы и пр.).
Секции пользуются большой популярностью у детей поселков Экипажный и Подножье за неимением в этом районе острова Русского другой альтернативы проведения досуга. Также на территории яхт-клуба круглый год проводят соревнования как на воде, так и на суше. Яхт-клуб стал значимым местом для спортсменов-любителей Владивостока.
В настоящий момент у руководства яхт-клуба есть инвесторы и договоренность с музеем «Владивостокская крепость» о превращении территории в полноценный спортивно-культурный центр с реконструкцией имеющихся построек. Но отсутствует договор аренды на земельный участок, прилегающий к воде.
15.07.2020 г. администрация Владивостока провела аукцион на этот участок, который выиграли с явно завышенной ставкой (6 млн руб.) некие лица из Черниговского района. У администрации яхт-клуба есть веские подозрения, что здесь будет использована мошенническая схема, при которой мэрия не получит арендных платежей, а пока будут идти судебные разбирательства, землю сдадут в субаренду, после чего выигравшие аукцион лица исчезнут. Деятельность спортивных секций же будет прекращена, что нанесет урон, как жителям о. Русского, так и спортсменам Владивостока.
Также существует прецедент, когда мэр Владивостока (ВЕРКЕЕНКО) отозвал свое решение о сносе незаконных построек серф-лагеря в бухте Ахлестышева (о.Русский), также имевшим значение для спортсменов города, и помог в оформлении документов для ведения законной деятельности.
Пост в Инстаграме https://www.instagram.com/p/CCpsKusoZQe/?igshid=sh7sngwrdd7x.
Фото yachtrussia.com.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- У известного яхт-клуба Владивостока земля ушла из-под ног
- "Адмирал" больше не будет высасывать из края сотни миллионов рублей
- Пример владивостокского "Луча" оказался заразителен
- Фетисов хочет спасти "Адмирал"
- "Приморочка" финишировала на седьмом месте
- "Адмирал" не собирается отказываться от легионеров
- Футбол: "Луч" остался вне игры
- "Спартак-Приморье" имеет отличные шансы на победу в Суперлиге
- Во Владивостоке начали отменять мероприятия
- "Луч" отправится на матч на поезде
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Президент России "все прекрасно знает" о "воровстве богатых ребят"
- В Арсеньеве 142 заболевших коронавирусом
- Зачинщики бунта: в СМИ прозвучали имена организаторов незаконной акции в Хабаровске
- В море и на берегу
- Кабмин утвердил передачу аэропорта Магадана в собственность региона
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
- В России предложили провести деноминацию рубля
- Яровая, Рогозин, Котюков...
- Проверку гостиниц и баз отдыха необходимо ускорить
- Посетители магазинов в Кавалерово отказываются соблюдать масочный режим