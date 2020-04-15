Пример владивостокского "Луча" оказался заразителен

Коронавирус продолжает уничтожать большой спорт в регионах

Частный футбольный клуб «Армавир» вслед за «Лучом» стал вторым клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ), павшим от коронавируса. Президент клуба из Краснодарского края Валентин КЛИМКО сообщил, что владелец клуба, вице-президент ОАО «Лукойл» Джеван ЧЕЛОЯНЦ принял решение снять «Армавир» с первенства ФНЛ.

«Армавир» занимал 12-е место в ФНЛ, набрав 30 очков в 27 матчах. Вероятно, новый сезон клуб начнет в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ).

Напомним, что власти Приморья в конце марта приостановили заключение контрактов с игроками в профессиональных спортивных клубах края в сезоне 2020-2021. В частности, футбольная команда «Луч» перейдет в 3-й дивизион, при этом сохранится Центр подготовки юных футболистов.

Отметим, что на фоне сложной ситуации с коронавирусом отложено на неопределенный срок ранее назначенное на 16 апреля очередное заседание о банкротстве Ассоциации ФК «Луч».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото ФК «Луч»