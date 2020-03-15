Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке начали отменять мероприятия
Первыми на вынужденные каникулы ушли баскетболисты
Баскетбольный сезон оказался под угрозой - в соответствии с решением руководства Единой Лиги ВТБ приостановить сезон 2019/20 в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), игры молодежной команды «Спартака-Приморье» 23 и 24 марта во Владивостоке не состоятся
Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте, сообщает официальный сайт Лиги. При этом лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех.
«Спартаку-Приморье-2» осталось провести всего два матча регулярного чемпионата, которые были назначены на 23 и 24 марта. О новой дате проведения этих игр будет сообщено дополнительно. Молодежная команда продолжит тренировочный режим по обычному графику.
«Несмотря на решение Единой лиги ВТБ, мы работаем, как работали. Наша задача не только результат сегодня, а, в первую очередь, воспитание игроков для первой команды. Поэтому процесс не прерываем. Хотя, конечно, немного придётся подкорректировать тренировочный план. Ждём новых дат игр и хороших новостей», - приводит слова главного тренере БК «Спартак-Приморье-2» Андрея КОСТКО пресс-служба клуба.
Фото БК «Спартак-Приморье». Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Во Владивостоке начали отменять мероприятия
- "Луч" отправится на матч на поезде
- "Спартак-Приморье" не дотянул до концовки
- "Спартак-Приморье" сохранил первое место
- "Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов
- "Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
- "Спартак-Приморье" погасил долги по зарплате
- Хоккей: "Адмирал" упустил шанс зацепиться за плей-офф
Новости раздела
- Во Владивостоке начали отменять мероприятия
- "Луч" отправится на матч на поезде
- "Спартак-Приморье" не дотянул до концовки
- "Спартак-Приморье" сохранил первое место
- Определены победители ледового велоралли "Тур острова Папенберга"
- "Луч" не смог забить команде своих бывших капитанов
- "Спартак-Приморье" вновь вышел на первое место
- "Луч" сделал ставку на собственную молодежь
- На "Спартак-Приморье" обрушилась эпидемия
- "Спартак-Приморье" погасил долги по зарплате
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- Силовики не пускают японцев в приморский лес
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- 1 022 241 зрителей со всего мира собрал дальневосточный леопард
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- Рубль рухнул на четыре года назад
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Чемпионат Metal Cup впервые откроет свою площадку на Дальнем Востоке
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- Бывший президент FESCO нашел новое место работы