Во Владивостоке начали отменять мероприятия

Первыми на вынужденные каникулы ушли баскетболисты

Баскетбольный сезон оказался под угрозой - в соответствии с решением руководства Единой Лиги ВТБ приостановить сезон 2019/20 в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), игры молодежной команды «Спартака-Приморье» 23 и 24 марта во Владивостоке не состоятся

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте, сообщает официальный сайт Лиги. При этом лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех.

«Спартаку-Приморье-2» осталось провести всего два матча регулярного чемпионата, которые были назначены на 23 и 24 марта. О новой дате проведения этих игр будет сообщено дополнительно. Молодежная команда продолжит тренировочный режим по обычному графику.

«Несмотря на решение Единой лиги ВТБ, мы работаем, как работали. Наша задача не только результат сегодня, а, в первую очередь, воспитание игроков для первой команды. Поэтому процесс не прерываем. Хотя, конечно, немного придётся подкорректировать тренировочный план. Ждём новых дат игр и хороших новостей», - приводит слова главного тренере БК «Спартак-Приморье-2» Андрея КОСТКО пресс-служба клуба.