Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера
Со сменщиком Александра Щурина ведутся переговоры
Вслед за футбольным клубом «Луч» главного тренера меняет руководство женского волейбольного клуба «Приморочка». Контракт с Александром ЩУРИНЫМ (на фото), под руководством которого «Приморочка» одержала лишь две победы в 7 матчах чемпионата Высшей лиги «А» и после двух туров располагается на 8 месте, расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.
Г-н Щурин возглавил «Приморочку» минувшим летом. До этого на протяжении двух сезонов входил в тренерский штаб команды в роли тренера-статистика, ассистента главного тренера, исполнял обязанности главного тренера.
Вместе с Александром Щуриным команду покидает тренер-аналитик Павел ТАЮРСКИЙ.
Имя нового главного тренера ВК «Приморочка» будет оглашено после окончания переговоров и подписания контракта, сообщает пресс-служба клуба.
Фото ВК «Приморочка».
Новости тематики
- Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера
- Новый главный тренер "Луча" пообещал сделать экстренные выводы
- "Лучу" подыскали нового главного тренера
- "Спартак-Приморье": первый домашний разгром
- "Луч" остался без главного тренера
- "Спартак-Приморье" поскрипывает, но набирает ход
- Самое нелогичное поражение "Луча"
- Прощание со скончавшимся после продолжительной болезни экс-капитаном "Адмирала" пройдет 13 октября
- "Спартак-Приморье-2" завтра стартует в Единой молодежной лиге ВТБ
- "Спартак-Приморье" набрал победный ход
Новости раздела
- Волейбольный клуб "Приморочка" ищет нового главного тренера
- Новый главный тренер "Луча" пообещал сделать экстренные выводы
- "Лучу" подыскали нового главного тренера
- "Спартак-Приморье": первый домашний разгром
- Черлидерша приморского "Адмирала" вошла в российский ТОП-5 по красоте
- "Луч" остался без главного тренера
- "Спартак-Приморье" поскрипывает, но набирает ход
- Самое нелогичное поражение "Луча"
- Прощание со скончавшимся после продолжительной болезни экс-капитаном "Адмирала" пройдет 13 октября
- "Спартак-Приморье-2" завтра стартует в Единой молодежной лиге ВТБ
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены
- В Приморье план по выявлению нелегального бизнеса выполнен на 133%
- Первый долгострой готов к сдаче в Приморье
- В Приморье начали делать легкооткрываемую крышку
- Крым наш: "Крымчане ничего не знают про влажность"
- Сахалинскую область ждет жилищный строительный бум
- Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем
- Приморский депутат выступил против увеличения пенсионного возраста
- Джулиан Ассанж сорвал маску с генконсула США во Владивостоке
- "Некоторые крутят пальцем у виска"