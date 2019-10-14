Самое нелогичное поражение "Луча"

Главный тренер клуба из Владивостока после триллера в Иваново: «Кто больше хотел, тот сегодня и победил»

Футбол. ОЛИМП-Первенство России среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 12 октября. Иваново. Стадион «Текстильщик», 4,8 тыс. зрителей. «Текстильщик» (Иваново) – «Луч» (Владивосток) - 4:3 (1:2)

«Текстильщик»: Зириков, Фомин, Сараев (Макушкин, 11), Чибиров, Попов (Демин, 74), Сидоров (Щаницин, 82), Батов, Горюшкин, Сиротов, Радченко, Юрченко (Мухаметзянов, 46).

«Луч»: Котляров, Ботака, Марущак, Магадиев, Насадюк, Катрич (Квеквескири, 46), Кротов (Белунов, 74), Саламатов (Алиев, 63), Пономаренко (Стеклов, 59), Носов, Кутьин.

Предупреждения: Чибиров (29), Фомин (45+), Радченко (87), Щаницин (90+), Зириков (90+) - Кутьин, (36), Магадиев (42), Саламатов (61), Ботака (65), Носов (90+). Удаление: Батов (10).

«Луч» упустил победу, играя более 80 минут в большинстве! При этом наша комада уже в дебюте вела со счетом 2:0.

Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:

- Говорить особо нечего. Кто больше хотел, тот сегодня и победил. Два быстрых гола сыграли с нами злую шутку и игроки посчитали, что дело сделано. К счастью ивановских болельщиков все пошло по сценарию хозяев. У нас была безобразная игра в обороне. Все голы пропустили по делу. Мы проиграли сегодня сами себе. Сегодняшний сценарий матча, наверное, единичный в мире. В моей памяти таких случаев нет.

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер ФК «Текстильщик»:

- Я в профессиональном футболе уже не один год, но таких матчей, честного говоря, у меня на памяти нет. Чтобы проигрывая 0:2, потом остаться в меньшинстве и вырвать победу. Даже слов нет, одни эмоции. Хорошо, что к большому нашему счастьбю, они положительные. Ребята, не кажется, сделали сегодня невозможное. Первая игра дома, трибуны гнали. Эмоции, которые сегодня были, ребята выплеснули.Игра была очень сложная для нас. Победа, это безусловно заслуга ребят и их характера.





Газета "Золотой Рог", Владивосток

Фото ФНЛ.