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Хоккей: "Адмирал" упустил шанс зацепиться за плей-офф
Клуб из Владивостока догнал хабаровский «Амур»
«Адмирал» (Владивосток) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ прооиграл в Балашихе омскому «Авангарду» со счетом 5:2. Хабаровский «Амур» в серии буллитов выиграл у «Витязя» (4:3 Б) и сравнялся с приморцами по набранным очкам (по 54).
В Балашихе счет в середине первого периода открыл канадский нападающий хозяев Брэндон Макмиллан с передач Коди Франсона и Сергея Широкова. Буквально через две минуты равенство с передач Александра Мерескина и Тимура Ахиярова восстановил Кирилл Воронин. В начале второй двадцатиминутки Тейлор Бек снова вывел «Авангард» вперед — отличиться ему помогли Семён Кошелев и Сергей Шумаков. Счёт сравнял Мерескин с передач Ахиярова и Воронина. В середине периода Кирилл Семёнов вновь вывел хозяев вперёд, и больше преимущество они не упускали. Под конец второго периода Олкинуора получил штраф за удар клюшкой, и это обернулось для «Адмирала» четвертым голом: Широков своим фирменным кистевым вогнал шайбу в дальний угол. Это была уже третья реализация большинства для «ястребов» в этом матче. И под занавес матча Шумаков поразил уже пустые ворота «Адмирала».
Поражение «Адмирала» позволило «Сибири» (Новосибирск) оформить выход в плей-офф.
Еще один соперник «Адмирала» за путевку в плей-офф китайский «Куньлунь» в гостях потерпел поражение от череповецкой «Северстали» со счетом 1:2.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ХК «Авангард».
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