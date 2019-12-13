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Решение о банкротстве АФК "Луч" удалось перенести на середину февраля 2020 года

13 Декабря 2019, 15:24 | Владивосток

Суд принял доводы спонсора о работе над прекращением банкротства футбольного клуба

Сегодня в ходе заседания арбитражного суда Приморского края по делу о банкротстве ФК «Луч» рассмотрение отчета арбитражного управляющего было отложено до 18 февраля. На заседании присутствовали временный управляющий, кредиторы, представители «Луча», администрации Приморского края, «Терминала Астафьева», кредиторов Данюкова и Константинова.

«Позиция компании «Терминал Астафьева» в том, чтобы сохранить главный футбольный клуб Приморья. Для этого продолжается выкуп по договорам цессии кредиторской задолженности у остальных кредиторов. Всего за два года партнёрства долги клуба уменьшились с 400 до 200 миллионов рублей. В настоящий момент, благодаря помощи губернатора Олега Кожемяко и первого заместителя главы региона Веры Щербина, удалось достичь договоренности о возможности переуступки кредиторской задолженности краевой детско-юношеской спортивной школы в пользу спонсора с рассрочкой выплаты на 2,5 года под предоставленную банковскую гарантию. Это позволит консолидоровать большинство голосов на собрании кредиторов. С тем, чтобы в перспективе прекратить процедуру банкротства АФК «Луч». Наши доводы убедили судью дать время для осуществления этого плана», - сообщил член правления АФК «Луч» Алексей Оськин.

Напомним, футбольный клуб «Луч» продолжает выступление в ФНЛ. Перед зимним перерывом команда одержала две победы на выезде, в том числе, над лидером первенства. Это позволило «Лучу» занять 15-е место в турнирной таблице.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: игра  спорт  долги  губернатор  футбол  финансирование  владивосток  школа  Луч 



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