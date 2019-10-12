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Прощание со скончавшимся после продолжительной болезни экс-капитаном "Адмирала" пройдет 13 октября

12 Октября 2019, 11:37 | Владивосток

Приморье скорбит вместе с родными и близкими Самвела Мнацяна...

Эк-капитан клуба из Владивостока был одним из самых мужественных игроков российского хоккея.

Прощание со скончавшимся на 30-ом году жизни от онкологического заболевания хоккеистом Самвелом МНАЦЯНОМ пройдет 13 октября. Планируется, что церемония прощания с воспитанником омского хоккея пройдет в Омске в ДХЦ «Авангард», сообщается на странице омского «Авангарда» в Twitter.

Самвел Мнацян скончался 5 октября. Защитник в КХЛ выступал за казахстанский «Барыс», нижнекамский «Нефтехимик», владивостокский «Адмирал» (выступал под номером 13), в мае 2018 года стал игроком новосибирской «Сибири», но не сыграл за новосибирский клуб ни одного матча в КХЛ.

Хоккейная общественность Приморья простилась с экс-капитаном «Адмирала» 7 октября. Незадолго до начала матча с «Нефтехимиком» болельщики разместили фото Самвела на площадке перед ареной и возложили к нему цветы. Матч начался с минуты молчания, но и после финальной сирены хоккеисты «Адмирала» остались на льду, для того чтобы вместе с болельщиками попрощаться с одним из самых мужественных игроков российского хоккея.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: прощание  рак  хоккей  "Адмирал"  Самвел Мнацян 



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