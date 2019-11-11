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"Лучу" подыскали нового главного тренера
Контракт с Валерием Петраковым подписан до конца сезона
Руководство футбольного клуба «Луч», в субботу проигравшего дома «Нефтехимику» и оставшегося в зоне вылета из ФНЛ, определилось с кандидатурой главного тренера. Команду возглавил известный российский специалист Валерий ПЕТРАКОВ.
Как сообщает официальный сайт «Луча», Валерий Юрьевич присутствовал на домашнем матче против «Нефтехимика», а в воскресенье провел первую полноценную тренировку с командой. Сегодня с 61-летним специалистом был подписан контракт до конца сезона.
Александр УШАХИН, исполнявший обязанности главного тренера «Луча» после отставки Рустема ХУЗИНА, остается в тренерском штабе.
Валерий Юрьевич Петраков - известный советский футболист и российский тренер, выступал на позиции нападающего. Родился 16 мая 1958 года в Брянске. Мастер спорта СССР международного класса. Чемпион мира среди юниоров 1977. Чемпион Европы среди молодёжных команд 1980. Обладатель Кубка СССР 1985/86 годов, финалист Кубка СССР 1982 года, победитель Спартакиады народов СССР 1979 года. Воспитанник брянского «Динамо». В высшей лиге СССР выступал за московские «Локомотив» и «Торпедо». Сыграл более 250 матчей в чемпионате, Кубке СССР и еврокубках, забил 79 мячей. В матчах за национальную сборную страны забил 1 гол. В конце 80-х выступал за восточногерманские клубы «Айнхайт» (Вернигероде) и «Нордхаузен», завершил свою футбольную карьеру в шведском клубе «Лулео», где начал свою тренерскую деятельность.
Работал в тренерском штабе московского «Торпедо». Затем был приглашен в «Томь» (Томск). Дважды команда завоевывала бронзовые награды первой лиги. Из Томска был приглашен главным тренером в клуб «Москва», потом работал в ФК «Ростов». В конце 2005 года был вновь приглашен в томскую команду. Под его руководством в 2006 году «Томь» завоевала 8-е место в Премьер-лиге – лучший результат в истории клуба, а в Кубке России в розыгрыше 2007-2008 г.г. томский клуб вышел в полуфинал, за что футболисты команды получили звание «Мастер спорта Российской Федерации». Впоследствии работал главным тренером команд «Алания» (Владикавказ), «Динамо» (Брянск), «Химки», «Торпедо» (Москва).
В апреле 2016 года вновь был приглашен на пост главного тренера «Томи» и вместе с командой завоевал бронзовые медали ФНЛ сезона-2015/16. В стыковых матчах «Томь» обыграла краснодарскую «Кубань» - 0:1 в Краснодаре и 2:0 в Томске и вышла в премьер-лигу. В апреле 2018 году подал в отставку.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото ФК «Луч».
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