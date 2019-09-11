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"Адмирал" разобрался с трактористами
Команда из Владивостока одержала вторую победу на старте сезона
Хоккейный клуб «Адмирал» начал домашнюю серию с победы. Для «Трактора», ранее дважды обыгравшего «Амур» в Хабаровске, фиаско во Владивостоке стало первым в выездной серии.
Владивосток. 10 сентября. Континентальная хоккейная лига, регулярный чемпионат. «Фетисов Арена», 4,4 тыс. зрителей. «Адмирал» (Владивосток) – «Трактор» (Челябинск) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
«Адмирал» (2): Олкинуора; Альмквист – Лалонд, Бакош – Юнг – Бутузов (2); Ибатуллин – Козловский, Ломако – В.Стрельцов – А.Стрельцов; Бобряшов – Дьяков, Глазачев – Вихарев – Воронин; Островский, Лисин – Петров – Сидляров, Зайцев.
«Трактор» (8): Федотов; Терещенко – Виртанен, Фатеев – Карлин – Косов; Карпухин (2) – Меньшиков, Кручинин – Попов (2) – Кейлоф; Калинин – Жиляков (4), Глинкин – Седлак – Гика; Сергиенко – Ясинский, Коньков – Малыхин – Шолохов.
Голы:
1:0 Вихарев (Глазачев, Воронин, 22:50)
2:0 Бакош (Островский, 31:29)
2:1 Седлак (Виртанен, 33:35)
Броски: 29 (8+12+9) – 31 (9+3+19)
Вбрасывания: 37 (9+13+15) – 40 (11+13+16)
Победный гол на счету БАКОША. Для 29-летнего словака, в прошлом сезоне игравшего за «Сочи», эта шайба стала первой в официальных матчах за «Адмирал». Гости поменяли вратаря на шестого полевого игрока еще за две с половиной минуты до окончания основного времени. Но финн ОЛКИНУОРА и «моряки» точно не были намерены упускать победу.
Петерис СКУДРА, главный тренер ХК «Трактор»:
– «Адмирал» - с победой. По игре. У нас сегодня, конечно, технический момент – пас, прием и последний бросок – был на очень слабом уровне. Поэтому это основная причина. В принципе создали довольно-таки много моментов, особенно во второй половине, в третьем периоде, но реализация и, вообще, игра в пас очень слабые были сегодня. Готовимся к завтрашнему матчу.
Сергей СВЕТЛОВ, главный тренер ХК «Адмирал»:
– Игрой и победой, конечно, доволен. Два очка, победа нелегко далась. Удалений очень много было, особенно в концовке был очень напряженный момент. Хочется передать комплимент ребятам. Сегодня, конечно, не все получалось, как хотелось, но желание победить и самоотверженность в итоге сыграли свою роль.
- Насколько сложно играть два матча подряд каждый день?
Скудра:
- Да, это немножко по другому. Но я думаю, что это нормально, и ничего страшного нет. Может быть качество игры где-то страдает, а может и нет. Завтра увидим.
Светлов:
- Такое же мнение. Есть календарь. Поддержу Петерса – может быть быстрота пропадет. Две игры подряд все-таки тяжеловато. Эмоции и все остальное… Но, тем не менее, я думаю, что играть можно.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ХК «Адмирал»
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