Игрок "Спартака-Приморье" включен в молодежную сборную России

19-летний нападающий Геннадий Денисов примет участие в чемпионате Европы

19-летний нападающий баскетбольного клуба «Спартака-Приморье» Геннадий ДЕНИСОВ вошел в число 12 игроков национальной команды, которая примет участие в чемпионате Европы U20 (дивизион B). Турнир пройдет в Португалии (г. Матозиньюш) с 12 по 21 июля.

Как сообщает официальный сайт приморского клуба, Денисов несколько сезонов играл в юношеской и основной командах, прошел отличную школу под руководством главного тренера нашей команды Максима УЧАЙКИНА занимаясь у него по индивидуальной программе. В 2016 году уже вызывался в юношескую сборную России U16.

В составе молодежной сборной Денисов принял участие в четырех учебно-тренировочных сборах и в международном турнире в Македонии.

Газета «Золотой Рог», Владивосток