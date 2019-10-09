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"Спартак-Приморье-2" завтра стартует в Единой молодежной лиге ВТБ
Дебютантов турнира проэкзаменует «Енисей-2»
10 и 11 октября молодежная команда баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» проведет первые матчи в Единой молодежной лиге ВТБ. На домашнем паркете СК «Олимпиец» наша «молодежка» будет принимать красноярский «Енисей-2», начало игр в 14:00 (вход свободный).
Состав команды «Спартак-Приморье-2»: защитники – Никита Лашков, Дмитрий Плющай, Илья Былков, Владимир Чириков, Андрей Лукашов, Кирилл Клишин, нападающие – Михаил Пеньковский, Роман Бутынец, Георгий Пилипчук, Александр Козин, Сергей Грашкин, Никита Богданов, Геннадий Денисов, центровой – Данил Горбунов. Главный тренер – Андрей Костко, тренер – Василий Владимиров, врач – Азат Жунусов.
В сезоне 2019/20 «Спартак-Приморье» будет впервые представлен в Единой молодежной лиге ВТБ. В чемпионате имеют право играть юноши в возрасте до 20 лет. В предстоящем сезоне в молодежной лиге сыграют 12 российских команд, девять из них – дублирующие составы клубов Единой лиги ВТБ и три – клубов Суперлиги.
Состав участников Единой молодежной лиги ВТБ с сезоне 2019/20: «ЦСКА-Юниор» (Москва), «Химки-2» (Московская область), «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар), «Самара-2» (Самара), «Зенит-М» (Санкт-Петербург), «ПАРМА-2» (Пермский край), УНИКС-2 (Казань), «Автодор-2» (Саратов), «Нижний Новгород-2» (Нижний Новгород), «Енисей-2» (Красноярский край), МБА-2 (Москва) и «Спартак-Приморье-2» (Приморский край).
Расписание ближайших игр приморской команды:
10-11.10.2019, 14:00
«Спартак-Приморье-2» - «Енисей-2» (Красноярск)
17-18.10.2019, 14:00
«Спартак-Приморье-2» - ЦСКА-Юниор
28-29.10.2019, 14:00
«Спартак-Приморье-2» - «Нижний Новгород-2» (Н. Новгород)
01-02.11.2019, 14:00
«Спартак-Приморье-2» - УНИКС-2 (Казань)
Полный календарь игр - на сайте www.spartakbasket.ru/farm/united-league/
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото БК «Спартак-Приморье»
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