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"Спартак-Приморье-2" завтра стартует в Единой молодежной лиге ВТБ

09 Октября 2019, 15:56 | Владивосток

Дебютантов турнира проэкзаменует «Енисей-2»

10 и 11 октября молодежная команда баскетбольного клуба «Спартак-Приморье» проведет первые матчи в Единой молодежной лиге ВТБ. На домашнем паркете СК «Олимпиец» наша «молодежка» будет принимать красноярский «Енисей-2», начало игр в 14:00 (вход свободный).

Состав команды «Спартак-Приморье-2»: защитники – Никита Лашков, Дмитрий Плющай, Илья Былков, Владимир Чириков, Андрей Лукашов, Кирилл Клишин, нападающие – Михаил Пеньковский, Роман Бутынец, Георгий Пилипчук, Александр Козин, Сергей Грашкин, Никита Богданов, Геннадий Денисов, центровой – Данил Горбунов. Главный тренер – Андрей Костко, тренер – Василий Владимиров, врач – Азат Жунусов.

В сезоне 2019/20 «Спартак-Приморье» будет впервые представлен в Единой молодежной лиге ВТБ. В чемпионате имеют право играть юноши в возрасте до 20 лет. В предстоящем сезоне в молодежной лиге сыграют 12 российских команд, девять из них – дублирующие составы клубов Единой лиги ВТБ и три – клубов Суперлиги.

Состав участников Единой молодежной лиги ВТБ с сезоне 2019/20: «ЦСКА-Юниор» (Москва), «Химки-2» (Московская область), «Локомотив-Кубань-ЦОП» (Краснодар), «Самара-2» (Самара), «Зенит-М» (Санкт-Петербург), «ПАРМА-2» (Пермский край), УНИКС-2 (Казань), «Автодор-2» (Саратов), «Нижний Новгород-2» (Нижний Новгород), «Енисей-2» (Красноярский край), МБА-2 (Москва) и «Спартак-Приморье-2» (Приморский край).

Расписание ближайших игр приморской команды:

10-11.10.2019, 14:00

«Спартак-Приморье-2» - «Енисей-2» (Красноярск)

17-18.10.2019, 14:00

«Спартак-Приморье-2» - ЦСКА-Юниор

28-29.10.2019, 14:00

«Спартак-Приморье-2» - «Нижний Новгород-2» (Н. Новгород)

01-02.11.2019, 14:00

«Спартак-Приморье-2» - УНИКС-2 (Казань)

Полный календарь игр - на сайте www.spartakbasket.ru/farm/united-league/

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото БК «Спартак-Приморье»

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Теги: Красноярск  ВТБ  баскетбол  молодежь  "спартак-приморье" 



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