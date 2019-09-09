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"Спартак-Приморье" везет медали из Латвии
Для баскетбольной команды из Владивостока нет авторитетов
Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», несмотря на отсутствие командированного в сборную России Григория МОТОВИЛОВА, сумел навести «шороху» в Латвии, обыграв на представительном турнире серебряного призера Латвийско-Эстонской лиги. В итоге у нашей новой команды бронзовые медали.
Баскетбол. Турнир Wind Basket. «Спартак-Приморье» (Приморский край) - «Вентспилс» (Латвия) 82:74 (22:14, 20:19, 17:22, 23:19)
«Спартак-Приморье»: Захаров - 23 очка (3 подбора, 2 передачи, 1 перехват), Курцевич - 14 (2 подбора, 1 перехват), Вздыхалкин - 12 (5 подборов, 1 передача, 1 перехват), Митчелл - 11 (4 подбора, 8 передач, 2 перехвата), Торопов - 10 (6 подборов, 2 передачи, 1 перехват), Писклов - 9 (4 подбора, 4 передачи), Зверков - 3 (7 подборов, 1 перехват), Микульский (1 подбор, 1 перехват).
«Спартак-Приморье» в матче за третье место обыграл латышский «Вентспилс» со счётом 82:74 и стал бронзовым призёром турнира Wind Basket в Лиепае. В прошлом сезоне «Вентспилс» стал победитель регулярного чемпионата, а по итогам плей-офф серебряным призером Латвийско-Эстонской лиги.
Победителем турнира Wind Basket – 2019 стал белорусский «Цмоки-Минск», обыгравший в финале литовский клуб «Пено Жвайгждес» со счетом 87:66.
Следующий предсезонный турнир, участником которого станет «Спартак-Приморье», пройдет в Ижевске с 10 по 15 сентября. Соперниками нашей команды станут команды Суперлиги: «Купол-Родники» (Ижевск), «Урал» (Екатеринбург), «Уралмаш» (Екатеринбург), «Уфимец» (Уфа), «Восток-65» (Южно-Сахалинск).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
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