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Главный тренер "Луча" извинился за команду
И пообещал сделать выводы
Футбол. 1 тур ОЛИМП-первенства России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2019/2020. 7 июля. Владивосток. Стадион "Динамо», 2 1 тыс. зрителей. «Луч» (Владивосток) – «Химки» (Химки) - 2:5 (0:3). Голы: Алиев (74, 85) - Алиев (13, 22), Кухарчук (44, 55), Каменщиков (90).
«Луч»: Котляров, Степанец, Магадиев, Аравин, Стеклов (Кротов, 60), Абазов, Носов (Симанов, 65), Макаренко (Пономаренко, 54), Квеквескири (Алиев, 38), Кутьин (Насадюк, 89), Гордиенко.
«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Гапон, Тихий, Полярус (Смирнов, 69), Кухарчук (Петрусев, 62), Скворцов (Дядюн, 54) Нетфуллин, Мендель (Мурнин, 85), Алиев (Каменщиков, 64).
Предупреждения: Аравин, 47, Пономаренко, 56, Гордиенко,87 – Скворцов, 8, Полярус, 65, Мендель, 78, Смирнов, 85, Данилкин, 90+.
Олин из главныйх претендентов на повышение в классе начал с места в карьер, разгромив «Луч» на его стадионе. Обновленная команда хозяев «поплыла» с первых минут, но сумела зажечь в последие двадцать. Дублями на поле льметились однофамильцы Алиевы - Камран у «Химок» и 20-летний Саид у «Луча». Нынешний «лучовец» до этого выстпаза молодежную команду «Анжи» и для него голы во Владивостоке первые на столь серьезном уровне.
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер ФК «Химки»:
- Ребята сделали очень хорошую работу, я их поздравил в раздевалке. Первый тайм, действительно, очень хороший, нервного организованный. За второй тайм будем разбираться внутри команды.
Сегодня видно, что «Лучу» нужно время, чтобы сыграться. Хотя в плюс, что есть у игроков индивидуальное мастерство. Мы воспользовались ошибками и проводили быстрые атаки. Что касается нашего обновления, то мы брали не количеством, а качеством исполнителей. Я доволен новичками.
Рустем ХУЗИН, главный тренер ФК «Луч»:
- Счет по игре. Проиграли хорошей команде, которая ставит задачу выйти в РПЛ. Что касается игры, то даже комментировать нечего. Хочется от лица всего нашего коллектива извиниться перед болельщиками. Потому что такого футбола, как мы сегодня показали, не должно быть. Постараемся сделать определенные выводы и реабилитироваться.
Пропустили быстрый гол, потом ошибка при выносе мяча от ворот вратарем (КОТЛЯРОВЫМ) привела ко втором голу. Тем самым наша команда немножко растерялась. Не смогли найти свою игру. Встрепенулись лишь в конце матча.
- Сегодня был день Алиевых на поле.
- Наш – молодой парень. Не растерялся, забил два гола. В сегодняшнем матче он заслужил хорошую оценку. Я им доволен.
«СКА-Хабаровск» проиграл в Хабаровске «Шиннику» 1:2. Хозяева заканчивали матч вдесятером после удаления Матвийчука на 78-ой минуте.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ФК «Луч»
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