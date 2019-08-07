Хоккей: "Адмирал" проиграл чемпиону

В первом матче в Москве было много эмоций и силовой борьбы

Контрольный матч. 6 августа. Москва. «ЦСКА Арена». ЦСКА (Москва) – «Адмирал» (Владивосток) 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).

ЦСКА (42): Самойлов; Дальбек (2) – Робинсон-К, Секач – Вей (4) – Толчинский; Киселевич (2) – Марченко (2), Попов – Шалунов – Окулов; Блажиевский (2) – Ибрагимов, Слепышев – Светлаков (5) – Мамин (20); Чмыхов (5) – Макеев, Каницкий – Комиссаров – Антипов.

«Адмирал» (12): Олкинуора; Альмквист – Лалонд (2), Бакош – Юнг– Сидляров; Бобряшов – Угольников-К, Ломако – В.Стрельцов– А.Стрельцов; Островский – Ибатуллин, Коннов – Петров– Кожевников; Дьяков– Калашников, Дельнов– Мерескин– Лисин (5);Козловский (5).

ЦСКА (42): Самойлов; Дальбек (2) – Робинсон-К, Секач – Вей (4) – Толчинский; Киселевич (2) – Марченко (2), Попов – Шалунов – Окулов; Блажиевский (2) – Ибрагимов, Слепышев – Светлаков (5) – Мамин (20); Чмыхов (5) – Макеев, Каницкий – Комиссаров – Антипов.

Голы:

1:0 Вей (Попов, 00:31)

1:1 Дьяков (А. Стрельцов, В. Стрельцов, 39:59-бол)

2:1 Секач (Вей, Робинсон, 47:34)

3:1 Светлаков (Слепышев, 55:43)

В состав на первую матч межсезонья у ЦСКА не вошли игроки, защищавшие цвета сборной России на чемпионате мира: Илья Сорокин, Никита Нестеров, Иван Телегин, Сергей Андронов, Михаил Григоренко и Кирилл Капризов. Также встречу с «Адмиралом» пропускали Михаил Науменков, Сергей Калинин и Ларс Юханссон. Как сообщает официальный сайт ЦСКА, в их отсутствие тренерский штаб армейцев смог проверить в деле ближайший резерв: место в воротах занял Александр Самойлов, а среди полевых игроков оказалось пять человек, в прошлом сезоне выступавших за «Звезду» в ВХЛ.

Красно-синие начали, как говорится, «с места в карьер» – Вей открыл счет уже спустя полминуты после стартового вбрасывания. Линден из-за лицевой пытался отдать на пятачок накатывающемуся партнеру, но шайба, попав во вратаря, отскочила в ворота. Такой старт придал армейцам уверенности, и опасные моменты стали возникать у ворот гостей с завидной частотой. Но до конца первого периода счет так и не изменился.

Вторая двадцатиминутка началась с опасного момента в исполнении игроков «Адмирала», но Самойлов не сплоховал и выручил команду. В ответ игроки ЦСКА также организовали атаку «2 в 1», но теперь надежно сыграл уже вратарь «Адмирала». В середине периода гости слегка нарастили обороты, но Самойлов вновь показал себя во всей красе. Тем обиднее для него получилась шайба, пропущенная за две секунды до сирены на перерыв. Гости разыгрывали большинство, последовал наброс от синей, и шайба после рикошета отскочила к одинокому игроку «Адмирала», который поразил пустой угол.

Зато в третьем периоде армейцы забрали игру под свой контроль, и следствием этого стали две заброшенные ими шайбы. Сперва Секач подправил наброс Робинсона от синей линии, а затем Светлаков в касание замкнул передачу Слепышева и пробил вратаря приморцев.

По завершению встречи состоялась серия буллитов, в которой верх также одержали игроки ЦСКА. На точные попытки Шалунова и Секача гости ответили лишь голом Ломако.

Игорь НИКТИН, главный треер ХК «ЦСКА»:

- Матч с «Адмиралом» получился эмоциональным? Хоккей – это мужская игра. В первой встрече было много удалений, немножко глупостей наделали. Сегодня мы проявили характер. Ребята соскучились по хоккею, они любят играть. Матчи на предсезонке – это определённая отдушина.

Я бы не сказал, что в прошлом году предсезонные матчи с «Адмиралом» были неудачными. Тогда, если я не ошибаюсь, мы проиграли по буллитам. То, что мы хотели бы видеть на данном этапе, мы увидели.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК ЦСКА