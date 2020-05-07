www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 74.12 р. 100 JPY: 69.66 р.
EUR: 80.06 р. 10 CNY: 10.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

"Адмирал" больше не будет высасывать из края сотни миллионов рублей

07 Мая 2020, 17:34 | Владивосток

Лига впервые в своей истории решила не определять победителей

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) впервые в своей истории приняла решение не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20 в связи с его досрочным прекращением из-за ситуации с коронавирусом.

«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», - поясняет КХЛ.

Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ-2019/20 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). 1-8-е места разделили (в алфавитном порядке): "Ак Барс", "Барыс", "Динамо" (Москва), "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА, ЦСКА.

По данным минспорта Приморья, в КХЛ команда «Адмирал» в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.

Хоккейный клуб «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. В последние годы основным спонсором клуба является ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO). В сезоне 2019-2020 «Адмирал» занял последнее место занял последнее место в зоне «Восток» КХЛ, что является худшим результатом в истории команды.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ХК «Адмирал».

Автор:
Теги: КХЛ  чемпионат  хоккей  "Адмирал"  итоги 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]