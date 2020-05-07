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"Адмирал" больше не будет высасывать из края сотни миллионов рублей
Лига впервые в своей истории решила не определять победителей
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) впервые в своей истории приняла решение не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина сезона-2019/20 в связи с его досрочным прекращением из-за ситуации с коронавирусом.
«В связи с невозможностью продолжения чемпионата определение чемпиона и призеров по итогам первого этапа, а также по какому-либо рейтингу не будет соответствовать спортивному принципу. Анализ сложившейся ситуации показал, что объективных и справедливых критериев, позволяющих определить чемпиона КХЛ сезона-2019/20 и призеров чемпионата КХЛ, не существует», - поясняет КХЛ.
Лигой принято решение утвердить итоговую таблицу чемпионата КХЛ-2019/20 исходя из следующего: среди команд, вышедших в полуфиналы конференций, места с 1-го по 8-е не распределяются, указанным командам присваивается технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов КХЛ). 1-8-е места разделили (в алфавитном порядке): "Ак Барс", "Барыс", "Динамо" (Москва), "Йокерит", "Салават Юлаев", "Сибирь", СКА, ЦСКА.
По данным минспорта Приморья, в КХЛ команда «Адмирал» в новом сезоне играть не будет, в клубе останутся только молодежные команды в МХЛ и U-18, а также детско-юношеская спортивная школа.
Хоккейный клуб «Адмирал» был создан накануне сезона КХЛ 2013/14. В последние годы основным спонсором клуба является ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (входит в транспортную группу FESCO). В сезоне 2019-2020 «Адмирал» занял последнее место занял последнее место в зоне «Восток» КХЛ, что является худшим результатом в истории команды.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Фото ХК «Адмирал».
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